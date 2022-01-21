Китай и Россия заблокировали в Совбезе ООН санкции против КНДР за ракетные испытания

Делегация КНР заявила, что необходимо больше времени для изучения этого вопроса, делегация РФ считает, что для санкций требуется больше доказательств. По правилам Совета безопасности ООН, вето будет действовать шесть месяцев, после чего другой член Совбеза может продлить его еще на три месяца.

Издание отмечает, что восемь стран, входящих в Совбез ООН (США, Албания, Бразилия, Франция, Ирландия, ОАЭ, Великобритания и Япония), выступили с осуждением этих испытаний, цель которых – создание оружия массового поражения.