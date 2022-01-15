Власти КНДР сообщили, что запустили две ракеты с поезда

В КНДР назвали запуски "учебной контрольной стрельбой в целях оценки способности железнодорожно-мобильного ракетного полка". В агентстве утверждают, что полк "с точностью поразил установленную цель на корейском Восточном море двумя тактическими управляемыми ракетами".

О запусках 14 января сообщал объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Командование вооруженных сил США в Индийско-Тихоокеанском регионе заявило, что запуск ракет не представляет непосредственной угрозы для США или их союзников.

Запуск состоялся после введения США новых санкций против КНДР.