Ключевым поставщиком для ракетной программы Северной Кореи являлась российская фирма – Блинкен

Блинкен перечислил, что в КНДР закупали через Россию Фото: ЕРА

В списке попавших под санкции также шесть граждан КНДР, в том числе проживающий в России.

В тот же день Государственный департамент США опубликовал заявление государственного секретаря Энтони Блинкена, в котором "Парсек" и Алар указаны как причастные к ракетной программе Северной Кореи через проживавшего в РФ в 2018–2021 годах гражданина КНДР О Ен Хо.

"О Ен Хо закупал и принимал участие в закупке ракетных материалов из третьих стран от имени ракетной программы КНДР, включая арамидное волокно, трубы из нержавеющей стали и шарикоподшипники. [...] По крайней мере с 2016-го по 2021 год О Ен Хо работал с российской компанией ООО "Парсек" и гражданином России Романом Анатольевичем Аларом, директором по развитию российской компании ООО "Парсек", над закупкой различных товаров для применения в баллистических ракетах, включая кевларовую нить, арамидное волокно, авиационное масло, шарикоподшипники и прецизионные фрезерные станки", – сказано в документе.

По данным США, Алар также предоставил О Ен Хо инструкции по созданию смесей твердого ракетного топлива.

"Отношения по закупкам и поставкам между О Ен Хо, Романом Анатольевичем Аларом и ООО "Парсек" являются ключевым источником товаров и технологий для ракетной программы КНДР", – подчеркнул Блинкен.