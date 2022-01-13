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Ключевым поставщиком для ракетной программы Северной Кореи являлась российская фирма – Блинкен

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Блинкен перечислил, что в КНДР закупали через Россию
Блинкен перечислил, что в КНДР закупали через Россию
Фото: ЕРА

США ввели санкции еще против восьми физических и юридических лиц, связанных с ракетной программой Северной Кореи, в том числе в отношении российской фирмы "Парсек" и российского гражданина Романа Алара. Об этом 12 января проинформировало американское казначейство.

В списке попавших под санкции также шесть граждан КНДР, в том числе проживающий в России.

В тот же день Государственный департамент США опубликовал заявление государственного секретаря Энтони Блинкена, в котором "Парсек" и Алар указаны как причастные к ракетной программе Северной Кореи через проживавшего в РФ в 2018–2021 годах гражданина КНДР О Ен Хо.

"О Ен Хо закупал и принимал участие в закупке ракетных материалов из третьих стран от имени ракетной программы КНДР, включая арамидное волокно, трубы из нержавеющей стали и шарикоподшипники. [...] По крайней мере с 2016-го по 2021 год О Ен Хо работал с российской компанией ООО "Парсек" и гражданином России Романом Анатольевичем Аларом, директором по развитию российской компании ООО "Парсек", над закупкой различных товаров для применения в баллистических ракетах, включая кевларовую нить, арамидное волокно, авиационное масло, шарикоподшипники и прецизионные фрезерные станки", – сказано в документе.

По данным США, Алар также предоставил О Ен Хо инструкции по созданию смесей твердого ракетного топлива.

"Отношения по закупкам и поставкам между О Ен Хо, Романом Анатольевичем Аларом и ООО "Парсек" являются ключевым источником товаров и технологий для ракетной программы КНДР", – подчеркнул Блинкен.

Контекст:

Новые санкции в связи с ракетной программой КНДР Соединенные Штаты ввели после двух пусков баллистических ракет, которые Пхеньян произвел за неделю.

5 января ракета, которую в Северной Корее назвали гиперзвуковой, пролетела около 700 км. 11 января еще одна баллистическая ракета производства КНДР преодолела 1000 км.

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд других стран, ограничительные меры неоднократно расширялись. При этом наблюдатели ООН регулярно сообщали, что КНДР продолжает совершенствовать свои программы и нарушать санкции.

В 2018–2019 годах лидер Северной Кореи провел несколько раундов переговоров с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, на которых обсуждалось ядерное разоружение КНДР и прекращение Пхеньяном разработки баллистических ракет.

Однако переговоры зашли в тупик после того, как Ким Чен Ын потребовал отмены санкций в отношении его страны в ответ на частичное свертывание Пхеньяном ядерной программы. Впоследствии КНДР возобновила ракетные испытания.

Теги: Россия, США, КНДР, оружие, санкции, Пхеньян, технологии, Энтони Блинкен, ракеты, баллистическая ракета
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