В КНДР объявили об успешном запуске гиперзвуковой ракеты

В ходе испытаний, которые в КНДР назвали успешными, проверяли управляемость и устойчивость ракеты, которую хотят использовать как "отдельную боевую часть" гиперзвукового оружия. Кроме того, "была проверена надежность систем усиления топлива в зимних климатических условиях".

ЦТАК утверждает, что ракета совершила "боковой маневр на 120 км от начального азимута пуска" и поразила цель на расстоянии 700 км.

За испытаниями наблюдали представители правящей в стране Трудовой партии, о присутствии главы КНДР Ким Чен Ына не сообщается.