В КНДР второй раз за неделю испытали баллистическую ракету. Пхеньян сообщил, что за пуском наблюдал Ким Чен Ын

Свою ракету Пхеньян называет гиперзвуковой и отчитывается о ее успешном испытательном запуске "в полевых условиях" и в присутствии главы государства Ким Чен Ына.

Издание утверждает, что боевая часть ракеты пролетела с разворотом около 1 тыс. км и поразила заданную цель в море.

Разработку ракет в Северной Корее объясняют необходимостью "укрепления потенциала страны по сдерживанию войны".

Южнокорейское агентство Yonhap сообщило со ссылкой на свой Объединенный комитет начальников штабов (JCS), что северокорейская баллистическая ракета, запущенная 11 января, развивала скорость в 10 МАХа (это соответствует гиперзвуковой скорости) и ее характеристики были "улучшены" по сравнению с ракетой, запущенной Пхеньяном 5 января и пролетевшей около 700 км.

Военные Южной Кореи отмечают, что запущенная ранее ракета развивала скорость в 6 МАХов. 5 января Ким Чен Ын не присутствовал при запуске.

Сеул считает испытания КНДР ракет нарушением резолюций ООН и призвал Пхеньян "немедленно прекратить пуски".