ГОРДОН
 
 
МИР

В КНДР второй раз за неделю испытали баллистическую ракету. Пхеньян сообщил, что за пуском наблюдал Ким Чен Ын

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ракету запускали в полевых условиях
Ракету запускали в полевых условиях
Фото: rodong.rep.kp

11 января Северная Корея провела испытания баллистической ракеты, сообщает 12 января издание правящей партии КНДР Rodong Sinmun.

Свою ракету Пхеньян называет гиперзвуковой и отчитывается о ее успешном испытательном запуске "в полевых условиях" и в присутствии главы государства Ким Чен Ына.

Издание утверждает, что боевая часть ракеты пролетела с разворотом около 1 тыс. км и поразила заданную цель в море.

Разработку ракет в Северной Корее объясняют необходимостью "укрепления потенциала страны по сдерживанию войны".

Южнокорейское агентство Yonhap сообщило со ссылкой на свой Объединенный комитет начальников штабов (JCS), что северокорейская баллистическая ракета, запущенная 11 января, развивала скорость в 10 МАХа (это соответствует гиперзвуковой скорости) и ее характеристики были "улучшены" по сравнению с ракетой, запущенной Пхеньяном 5 января и пролетевшей около 700 км.

Военные Южной Кореи отмечают, что запущенная ранее ракета развивала скорость в 6 МАХов. 5 января Ким Чен Ын не присутствовал при запуске.

Сеул считает испытания КНДР ракет нарушением резолюций ООН и призвал Пхеньян "немедленно прекратить пуски".

Контекст:

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд других стран, ограничительные меры неоднократно расширялись. При этом наблюдатели ООН регулярно сообщали, что КНДР продолжает совершенствовать свои программы и нарушать санкции.

В 2018–2019 годах лидер Северной Кореи провел несколько раундов переговоров с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, на которых обсуждалось ядерное разоружение КНДР и прекращение Пхеньяном разработки баллистических ракет.

Однако переговоры зашли в тупик после того, как Ким Чен Ын потребовал отмены санкций в отношении его страны в ответ на частичное свертывание Пхеньяном ядерной программы. Впоследствии КНДР возобновила ракетные испытания.

Теги: КНДР, оружие, ООН, Ким Чен Ын, Северная Корея, Сеул, Пхеньян, резолюция, ракеты, баллистическая ракета, скорость
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это парик?", "Красивая стала". В сети комментируют новый образ Ани Лорак в комбинезоне с дырками
"Это парик?", "Красивая стала". В сети комментируют новый образ Ани Лорак в комбинезоне с дырками
Забеременевшая в третий раз дочь Турецкого сделала аборт, узнав, что у ребенка диагностировали синдром Дауна
Забеременевшая в третий раз дочь Турецкого сделала аборт, узнав, что у ребенка диагностировали синдром Дауна
Седокова снялась в узком платье с большими вырезами вдоль бедра
Седокова снялась в узком платье с большими вырезами вдоль бедра
"Сногсшибательная девушка". Сильно постройневшая солистка группы Kazka Зарицкая похвасталась своим шпагатом
"Сногсшибательная девушка". Сильно постройневшая солистка группы Kazka Зарицкая похвасталась своим шпагатом
Обгоревшая при пожаре Хлебникова заявила, что выписывается из больницы, но домой вернуться не может
Обгоревшая при пожаре Хлебникова заявила, что выписывается из больницы, но домой вернуться не может
"Красивых фото не будет". Прилетевшая на Мальдивы Брежнева в непринужденной позе засветила промежность
"Красивых фото не будет". Прилетевшая на Мальдивы Брежнева в непринужденной позе засветила промежность
20-летняя Элина Иващенко показала, как они с бойфрендом-режиссером изменились за четыре года отношений
20-летняя Элина Иващенко показала, как они с бойфрендом-режиссером изменились за четыре года отношений
  "Если относятся пренебрежительно, поставлю на место". Мишина заявила, что статус позволяет ей быть требовательной к персоналу на съемках
  "Если относятся пренебрежительно, поставлю на место". Мишина заявила, что статус позволяет ей быть требовательной к персоналу на съемках
Полуголая Кунаки крупным планом показала пятую точку
Полуголая Кунаки крупным планом показала пятую точку
Похудевшая на 10 кг Джамала рассказала, что делает, чтобы снова не набрать вес
Похудевшая на 10 кг Джамала рассказала, что делает, чтобы снова не набрать вес
"Уже завтра еду". "Непростое решение" вынудило певицу alyona alyona запаковать в сумки свои вещи
"Уже завтра еду". "Непростое решение" вынудило певицу alyona alyona запаковать в сумки свои вещи
Путешествующий по джунглям Бадоев отравился в свой день рождения
Путешествующий по джунглям Бадоев отравился в свой день рождения
"Работы над собой я провела много". 47-летняя Мозговая сравнила свои фото до и после похудения на 22 кг
"Работы над собой я провела много". 47-летняя Мозговая сравнила свои фото до и после похудения на 22 кг
"Завлекательно", "Это красиво". 26-летняя участница "Танцев" Русина позировала на лестнице без белья
"Завлекательно", "Это красиво". 26-летняя участница "Танцев" Русина позировала на лестнице без белья
"Волшебная". Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук показала пышную грудь вблизи
"Волшебная". Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук показала пышную грудь вблизи
"Какие стройные и длинные". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги перед камерой
"Какие стройные и длинные". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги перед камерой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан обратился в соцсетях за помощью (460725)
2
"Самая гостеприимная вагина", "Вот это булки". Волочкова позировала в море и засветила соски в мокром купальнике (156951)
3
"Где белье потеряла?", "Эталон женственности". Набравшая в весе жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась голой (60128)
4
40-летняя Спирс разозлила жениха, выложив в сеть фото в красных стрингах без бюстгальтера (56815)
5
"Волочкова тоже любит такие позы". Асмус широко развела ноги в аэропорту в Дубае (39660)
6
"Порнозвезда", "Вам бы похудеть на 20 кг". Каменских показала фигуру в облегающем прозрачном платье (37269)
7
Лобода показала пышную грудь, которая едва не выпала из тесного топа-бюстье (30738)
8
Куравлев, находящийся в реанимации, жил в доме престарелых. У актера двое детей и трое внуков (24986)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS