КНДР запустила в сторону Японского моря три снаряда

В Южной Корее выяснили, что неопознанные снаряды сегодня были запущены с территории Северной Кореи в рамках боевых учений.

Северная Корея сегодня запустила в направлении Японского моря три неопознанных снаряда. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Снаряды выпустили из районов, прилегающих к городу Сондок.

Позже южнокорейские военные уточнили, что КНДР выпустила ракеты в рамках боевых учений. Снаряды пролетели 200 км и достигли высоты максимум 50 км, пишет Yonhap.

2 марта Северная Корея впервые с начала 2020 года провела испытания баллистических ракет.

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд стран, ограничительные меры неоднократно расширялись.

12 июня 2018 года президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение в Сингапуре. В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. 27–28 февраля 2019 года во вьетнамском Ханое прошел второй американско-северокорейский саммит. Президент США сказал, что постарается достичь с лидером КНДР договоренностей по денуклеаризации, а затем "превратить Северную Корею в экономический центр". Стороны не достигли соглашения.

30 июня 2019 года Трамп и лидер Северной Кореи встретились в Пханмунджоме – деревне в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи. Стороны договорились создать группу переговорщиков от двух стран, которые будут уполномочены заниматься вопросами денуклеаризации.

С июля 2019 года КНДР возобновила запуски ракет.

Трамп заявлял, что последние пуски ракет КНДР не нарушают договоренностей, достигнутых между ним и Ким Чен Ыном. Глава Пентагона Марк Эспер отметил, что США не будут резко реагировать на запуски ракет и намерены "держать дверь открытой" для переговоров с Пхеньяном.