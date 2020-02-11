В ООН констатировали, что КНДР продолжает ядерную программу и незаконный импорт природных ресурсов – Reuters

В 2019 году Северная Корея провела 13 ракетных испытаний и выпустила 25 баллистических снарядов малой дальности, а также многократно нарушала санкции ООН. Об этом говорится в докладе экспертов ООН, который пока не опубликован, но оказался в распоряжении Reuters.

В 2017 году против КНДР ввели наиболее жесткие санкции Фото: ЕРА

Северная Корея продолжает развивать свою ядерную программу, а также незаконно импортировать и экспортировать природные ресурсы. Об этом 11 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на имеющийся в его распоряжении конфиденциальный отчет Организации Объединенных Наций.

67-страничный документ пока что носит конфиденциальный характер: его публикация запланирована на март.

В 2019 году КНДР провела 13 ракетных испытаний и выпустила 25 баллистических снарядов малой дальности, сказано в отчете. Наблюдатели также пришли к выводу, что Северная Корея совершала кибератаки на финансовые учреждения и системы обмена криптовалют во всем мире, что приносило стране незаконные доходы.

В докладе говорится, что КНДР в обход санкций импортировала очищенную нефть в объемах, значительно превышающих допустимые: согласно резолюции Совета Безопасности ООН 2017 года в страну разрешен ввоз 500 тыс. баррелей.

Кроме того, КНДР экспортировала уголь и песок, вероятно, используя китайские порты, утверждают эксперты.

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет.

Совет Безопасности ООН с 2006 года принял 10 резолюций о санкциях в отношении КНДР.

22 декабря 2017 года Совбез по инициативе делегации США одобрил новые, наиболее жесткие санкции против Пхеньяна. Предусмотрено сокращение поставок нефтепродуктов, введен запрет на продажу в КНДР промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов, а также ряда продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Кроме того, резолюция предписывала всем странам в течение двух лет с даты принятия документа депортировать всех рабочих из КНДР на родину.