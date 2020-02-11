Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В ООН констатировали, что КНДР продолжает ядерную программу и незаконный импорт природных ресурсов – Reuters

В 2019 году Северная Корея провела 13 ракетных испытаний и выпустила 25 баллистических снарядов малой дальности, а также многократно нарушала санкции ООН. Об этом говорится в докладе экспертов ООН, который пока не опубликован, но оказался в распоряжении Reuters.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В 2017 году против КНДР ввели наиболее жесткие санкции
В 2017 году против КНДР ввели наиболее жесткие санкции
Фото: ЕРА

Северная Корея продолжает развивать свою ядерную программу, а также незаконно импортировать и экспортировать природные ресурсы. Об этом 11 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на имеющийся в его распоряжении конфиденциальный отчет Организации Объединенных Наций.

67-страничный документ пока что носит конфиденциальный характер: его публикация запланирована на март.

В 2019 году КНДР провела 13 ракетных испытаний и выпустила 25 баллистических снарядов малой дальности, сказано в отчете. Наблюдатели также пришли к выводу, что Северная Корея совершала кибератаки на финансовые учреждения и системы обмена криптовалют во всем мире, что приносило стране незаконные доходы.

В докладе говорится, что КНДР в обход санкций импортировала очищенную нефть в объемах, значительно превышающих допустимые: согласно резолюции Совета Безопасности ООН 2017 года в страну разрешен ввоз 500 тыс. баррелей.

Кроме того, КНДР экспортировала уголь и песок, вероятно, используя китайские порты, утверждают эксперты.

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет.

Совет Безопасности ООН с 2006 года принял 10 резолюций о санкциях в отношении КНДР.

22 декабря 2017 года Совбез по инициативе делегации США одобрил новые, наиболее жесткие санкции против Пхеньяна. Предусмотрено сокращение поставок нефтепродуктов, введен запрет на продажу в КНДР промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов, а также ряда продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Кроме того, резолюция предписывала всем странам в течение двух лет с даты принятия документа депортировать всех рабочих из КНДР на родину.

Теги: Китай, КНДР, ООН, санкции, уголь, Совет Безопасности ООН, ракеты, кибератака, нефтепродукты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Шарлиз Терон после церемонии "Оскар" пригласила гримера фильма "Скандал" к себе на ужин
Шарлиз Терон после церемонии "Оскар" пригласила гримера фильма "Скандал" к себе на ужин
Йоханссон на "Оскаре" показала тату и бриллианты за $2,5 млн
Йоханссон на "Оскаре" показала тату и бриллианты за $2,5 млн
53-летняя Берри засветила голую грудь в декольте
53-летняя Берри засветила голую грудь в декольте
Давка, паника, хороший фильм. Как российские зрители и актеры описывают эвакуацию из московского кинотеатра "Октябрь" во время премьеры фильма "Лед 2"
Давка, паника, хороший фильм. Как российские зрители и актеры описывают эвакуацию из московского кинотеатра "Октябрь" во время премьеры фильма "Лед 2"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS