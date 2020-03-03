Запущенные КНДР ракеты идентифицировали как баллистические малой дальности

По данным японских СМИ, запущенные в сторону Японского моря северокорейскими военными 2 марта баллистические ракеты малой дальности набрали высоту около 35 км и пролетели 240 км.

Ракеты были запущены впервые в 2020 году Фото: ЕРА

Ракеты, которые из КНДР выпустили 2 марта в сторону Японского моря, идентифицированы как баллистические ракеты малой дальности. Об этом сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на министра обороны Японии Таро Коно.

Выпущенные ракеты набрали высоту около 35 км и пролетели 240 км.

Официальный Токио подал протест Северной Корее по поводу новых запусков через свое посольство в Пекине, пишет агентство.

2 марта из КНДР впервые с начала 2020 года были запущены две ракеты, которые изначально не были опознаны.

В новогоднем послании Пхеньян предупредил, что в ближайшем будущем продемонстрирует "новое стратегическое оружие". По словам экспертов, оно может означать усовершенствованную версию межконтинентальной баллистической ракеты.

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд стран, ограничительные меры неоднократно расширялись.

12 июня 2018 года президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение в Сингапуре. В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. 27–28 февраля 2019 года во вьетнамском Ханое прошел второй американско-северокорейский саммит. Президент США сказал, что постарается достичь с лидером КНДР договоренностей по денуклеаризации, а затем "превратить Северную Корею в экономический центр". Стороны не достигли соглашения.

30 июня 2019 года Трамп и лидер Северной Кореи встретились в Пханмунджоме – деревне в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи. Стороны договорились создать группу переговорщиков от двух стран, которые будут уполномочены заниматься вопросами денуклеаризации.

С июля 2019 года КНДР возобновила запуски ракет.

Трамп заявлял, что последние пуски ракет КНДР не нарушают договоренностей, достигнутых между ним и Ким Чен Ыном. Глава Пентагона Марк Эспер отметил, что США не будут резко реагировать на запуски ракет и намерены "держать дверь открытой" для переговоров с Пхеньяном.