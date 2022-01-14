В КНДР запустили две ракеты и предупредили о "решительных действиях" в связи с санкциями США

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что обнаружил две баллистические ракеты малой дальности, запущенные в восточном направлении из провинции Северный Пхенан на западном побережье Северной Кореи. Береговая охрана Японии сообщила, что КНДР выпустила нечто, что может быть баллистической ракетой.

Командование вооруженных сил США в Индийско-Тихоокеанском регионе заявило, что запуск ракет не представляет непосредственной угрозы для США или их союзников.

Агентство отмечает, что Северная Корея говорит о своем законном праве на ракетные испытания и обвиняет США в намеренном обострении ситуации путем ввода новых санкций против КНДР. В заявлении северокорейских властей содержится предупреждение о более сильной реакции, если США займут конфронтационную позицию по отношению к КНДР.