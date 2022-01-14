ГОРДОН
 
 
МИР

В КНДР запустили две ракеты и предупредили о "решительных действиях" в связи с санкциями США

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ракеты запустили с западного побережья Северной Кореи
Ракеты запустили с западного побережья Северной Кореи
Фото: EPA (архив)

Северная Корея 14 января запустила минимум две баллистические ракеты через несколько часов после того, как власти КНДР раскритиковали стремление США ввести новые санкции в связи с предыдущими запусками ракет. Об этом сообщает Reuters.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что обнаружил две баллистические ракеты малой дальности, запущенные в восточном направлении из провинции Северный Пхенан на западном побережье Северной Кореи. Береговая охрана Японии сообщила, что КНДР выпустила нечто, что может быть баллистической ракетой.

Командование вооруженных сил США в Индийско-Тихоокеанском регионе заявило, что запуск ракет не представляет непосредственной угрозы для США или их союзников.

Агентство отмечает, что Северная Корея говорит о своем законном праве на ракетные испытания и обвиняет США в намеренном обострении ситуации путем ввода новых санкций против КНДР. В заявлении северокорейских властей содержится предупреждение о более сильной реакции, если США займут конфронтационную позицию по отношению к КНДР.

Контекст:

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд других стран, ограничительные меры неоднократно расширялись. При этом наблюдатели ООН регулярно сообщали, что КНДР продолжает совершенствовать свои программы и нарушать санкции.

В 2018–2019 годах лидер Северной Кореи провел несколько раундов переговоров с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, на которых обсуждалось ядерное разоружение КНДР и прекращение Пхеньяном разработки баллистических ракет. Однако переговоры зашли в тупик после того, как Ким Чен Ын потребовал отмены санкций в отношении его страны в ответ на частичное свертывание Пхеньяном ядерной программы. Впоследствии КНДР возобновила ракетные испытания.

11 января 2022 года Северная Корея провела испытания баллистической ракеты, которую называет гиперзвуковой и отчиталась о ее успешном испытательном запуске "в полевых условиях" и в присутствии главы государства Ким Чен Ына. 

12 января государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США ввели санкции еще против восьми физических и юридических лиц, связанных с ракетной программой Северной Кореи, в том числе в отношении российской фирмы "Парсек" и российского гражданина Романа Алара. 

Теги: США, КНДР, Северная Корея, ракеты, ракета, баллистическая ракета
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Она – твоя дочь, а не жена или подруга", "Остановись". Бекхэм поцеловал в губы 10-летнюю дочь
"Она – твоя дочь, а не жена или подруга", "Остановись". Бекхэм поцеловал в губы 10-летнюю дочь
"Красавица Хюррем", "Шикарная женщина". Узерли позировала в платье с откровенным декольте
"Красавица Хюррем", "Шикарная женщина". Узерли позировала в платье с откровенным декольте
48-летний Шнуров станет отцом в четвертый раз – СМИ
48-летний Шнуров станет отцом в четвертый раз – СМИ
"Нет смысла жить без него". Шинейд О'Коннор пыталась покончить с собой после смерти сына
"Нет смысла жить без него". Шинейд О'Коннор пыталась покончить с собой после смерти сына
Кондратюк прокомментировал предстоящие гастроли Ани Лорак в Украине
Кондратюк прокомментировал предстоящие гастроли Ани Лорак в Украине
"Какие сладкие ягодки", "Они просто шикарны". Молодая жена 60-летнего Цекало крупным планом показала грудь
"Какие сладкие ягодки", "Они просто шикарны". Молодая жена 60-летнего Цекало крупным планом показала грудь
47-летняя Мозговая показала, как они с 38-летним мужем выглядели 16 лет назад
47-летняя Мозговая показала, как они с 38-летним мужем выглядели 16 лет назад
Холоденко: Пугачева в жизни очень худая, ухоженная, с невероятной энергетикой. Нет ощущения "я зашла – и все расступитесь"
Холоденко: Пугачева в жизни очень худая, ухоженная, с невероятной энергетикой. Нет ощущения "я зашла – и все расступитесь" G
"Мы ничего не знаем". Ведущая Падалко рассказала, как пыталась стать на воинский учет
"Мы ничего не знаем". Ведущая Падалко рассказала, как пыталась стать на воинский учет
"Свет моих очей". Паперная показала своего мужа без одежды
"Свет моих очей". Паперная показала своего мужа без одежды
"Сексуальные натуральные кудряшки", "Это сделало мой день". 52-летняя Энистон позировала без макияжа и фильтров
"Сексуальные натуральные кудряшки", "Это сделало мой день". 52-летняя Энистон позировала без макияжа и фильтров
Спустя почти год после смерти Андрея Мягкова умерла его жена – актриса Анастасия Вознесенская
Спустя почти год после смерти Андрея Мягкова умерла его жена – актриса Анастасия Вознесенская
"Какая хорошенькая", "Слишком идеальная". Кунаки восхитила сеть новым фото в бикини
"Какая хорошенькая", "Слишком идеальная". Кунаки восхитила сеть новым фото в бикини
"Грудь сделала?", "Курочка какая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала голую грудь
"Грудь сделала?", "Курочка какая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала голую грудь
"Настоящий цветок". Ребрик оседлала стул
"Настоящий цветок". Ребрик оседлала стул
Wellboy резко состарился на старый Новый год и потроллил мэра Кличко
Wellboy резко состарился на старый Новый год и потроллил мэра Кличко
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару в постели засветила голый лобок (153879)
2
Невеста бывшего мужа Ани Лорак засветила на пляже в Занзибаре голую грудь (97505)
3
"Нет слов", "Выглядишь, как богиня". Хайек показала вываливающуюся из декольте грудь (76987)
4
"Сиськи выпадают", "Мама скажет, что дочь голая". Никитюк поделилась горячим постельным снимком (55690)
5
"Жопа висит", "Лободицы". 39-летняя Лобода снялась в бикини и крупным планом показала ягодицы (45799)
6
"Это лучше, чем сырники", "Обалденно вкусно". Кулинарный блогер показала, как за 30 минут приготовить выпечку из творога (44545)
7
"Думаю, ты свихнулась". 63-летняя Мадонна показала промежность и огромный синяк (37045)
8
"Я бы хотел быть твоей левой рукой", "Горячая дамочка". Рианна снялась в воде с рукой в зоне бикини (35552)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS