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В КНДР к смерти приговорили мужчину, распространявшего контрабандные копии сериала "Игра в кальмара" – СМИ

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Сериал "находит отклик" у северокорейцев
Сериал "находит отклик" у северокорейцев
Фото: ЕРА (архив)

За распространение в КНДР популярного южнокорейского сериала от Netflix "Игра в кальмара" к смертной казни приговорили студента, который нелегально ввез копии сериала. Об этом со ссылкой на источник среди северокорейских чиновников в провинции Хамген-Намдо сообщило 23 ноября Radio Free Asia.

Собеседник радиостанции рассказал, что группа, занимающаяся в КНДР цензурой, задержала семь студентов, просматривавших сериал, и вышла на человека, который контрабандой привез копию сериала из Китая.

В результате шесть студентов получили пять лет каторги, а один из них, который приобрел копию на USB-накопителе, – пожизненное заключение. Их преподаватели и администрация учебного учреждения были уволены.

Radio Free Asia отмечает, что власти КНДР пытаются не допустить в страну проникновения иностранных продуктов, однако сюжет "Игры в кальмара" "находит отклик у северокорейцев, занимающихся рискованными занятиями и находящихся на небезопасных должностях".

Недавно в Северной Корее приняли закон "Об искоренении реакционной мысли и культуры", который предусматривает максимальное наказание в виде смерти за просмотр, хранение или распространение медиапродуктов из капиталистических стран, особенно из Южной Кореи и США, отмечает радиостанция.

Теги: Китай, КНДР, смерть, цензура, контрабанда, преподаватели, приговор, сериал, пожизненное заключение, Игра в кальмара
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