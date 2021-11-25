В КНДР к смерти приговорили мужчину, распространявшего контрабандные копии сериала "Игра в кальмара" – СМИ

Собеседник радиостанции рассказал, что группа, занимающаяся в КНДР цензурой, задержала семь студентов, просматривавших сериал, и вышла на человека, который контрабандой привез копию сериала из Китая.

В результате шесть студентов получили пять лет каторги, а один из них, который приобрел копию на USB-накопителе, – пожизненное заключение. Их преподаватели и администрация учебного учреждения были уволены.

Radio Free Asia отмечает, что власти КНДР пытаются не допустить в страну проникновения иностранных продуктов, однако сюжет "Игры в кальмара" "находит отклик у северокорейцев, занимающихся рискованными занятиями и находящихся на небезопасных должностях".

Недавно в Северной Корее приняли закон "Об искоренении реакционной мысли и культуры", который предусматривает максимальное наказание в виде смерти за просмотр, хранение или распространение медиапродуктов из капиталистических стран, особенно из Южной Кореи и США, отмечает радиостанция.