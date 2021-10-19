ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Ночь в доме сатанистов" и "Игра в кальмара" в реальной жизни". Топ-5 популярных видео украинского YouTube

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Фрагмент видео, ставшего самым популярным за последние дни. В нем подростки имитируют в жизни события из популярного сериала из Южной Кореи "Игра в кальмара"
Фрагмент видео, ставшего самым популярным за последние дни. В нем подростки имитируют в жизни события из популярного сериала из Южной Кореи "Игра в кальмара"
Скриншот: Lesha Maisak / YouTube

"ГОРДОН" представляет краткий обзор видео, которые за последние несколько дней набрали сотни тысяч или миллионы просмотров и стали самыми популярными в украинском сегменте YouTube.

№5. Нокаутом в третьем раунде: Минеев vs Исмаилов

Открывает пятерку самых просматриваемых видео 19-минутный бой в среднем весе между россиянами Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. У ролика больше 2,6 млн просмотров. Поединок прошел в Сочи 16 октября в рамках турнира AMC Fight Nights 105. Это был реванш, впервые спортсмены встретились на ринге осенью 2018-го и разошлись с ничейным результатом. На этот раз Минеев победил Исмаилова нокаутом в третьем раунде. 

ВИДЕО
Видео: FIGHT NIGHTS GLOBAL TV / YouTube

№4. "Ох…рительный результат, тачка готова к продаже"

На четвертом месте 43-минутное видео, как мужики из автогаража покупают разбитый после ДТП автомобиль BMW и приводят его в порядок. У ролика больше 2,4 млн просмотров. "Ох…рительный результат, тачка готова к продаже", – говорит один из героев ролика в конце видео, когда готовую машину выкатывают из гаража.

ВИДЕО
Видео: Жекич Дубровский / YouTube

№3. "Ночь в доме сатанистов"

Тройку лидеров открывает 48-минутный любительский фильм "Ночь в доме сатанистов! Я туда больше не вернусь", у которого больше 4,1 млн просмотров. Автор канала приехал в Воронежскую область в РФ, чтобы "провести ночь в этом жутком месте" – заброшенном деревенском доме, где жила "семья сектантов".

ВИДЕО
Видео: Дима Масленников / YouTube

№2. "Хата на тата", или Мужчина один на хозяйстве

На второй строчке рейтинга расположился очередной выпуск 10-го сезона шоу "Хата на тата" телеканала СТБ. Это шоу о том, как женщины оставляют ненадолго мужчин на хозяйстве одних и что из этого выходит. Героем этого выпуска стал Михаил Бурей – дальнобойщик, который, как написано в описании видео, "часто общается с иностранцами, поэтому видит своей миссией прославлять родину". У выпуска почти 370 тыс. просмотров.

ВИДЕО
Видео: Хата на тата / YouTube

№1. "Игра в кальмара" в реальной жизни"

Возглавляет рейтинг видео по мотивам нового южнокорейского сериала, стремительно набирающего популярность по всему миру, "Игра в кальмара". В ролике несколько подростков воспроизводят игру на выживание, которая отображена в сериале. У 25-минутного видео больше 4 млн просмотров.

ВИДЕО
Видео: Lesha Maisak / YouTube
Теги: бокс, спорт, рейтинг, автомобили, YouTube, BMW, видео, сериал, СТБ, спортсмены, шоу, дальнобойщики, подростки, автомобиль, ролик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Каменских рассказала, будет ли принимать участие в "Танцах со звездами"
  Каменских рассказала, будет ли принимать участие в "Танцах со звездами"
"Ну что за богиня", "Какая стильная". В сети обсуждают новый образ Ани Лорак
"Ну что за богиня", "Какая стильная". В сети обсуждают новый образ Ани Лорак
  Осенний пирог из тыквы. Легкий рецепт сочного и ароматного десерта
  Осенний пирог из тыквы. Легкий рецепт сочного и ароматного десерта
"Лучше Ани Лорак и Веры Брежневой". Loboda показала тело в прозрачном платье-сетке
"Лучше Ани Лорак и Веры Брежневой". Loboda показала тело в прозрачном платье-сетке
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"Это даже не пародия, а надругательство", "Не успевает уже Настя". Волочкова показала репетицию на пуантах
"Это даже не пародия, а надругательство", "Не успевает уже Настя". Волочкова показала репетицию на пуантах
"У вас элементарного стыда нет". Настя Каменских показала соблазнительное фото в бикини
"У вас элементарного стыда нет". Настя Каменских показала соблазнительное фото в бикини
"Икона украинского шоу-бизнеса", "Богиня". Оля Полякова засветила грудь в платье без бретелек
"Икона украинского шоу-бизнеса", "Богиня". Оля Полякова засветила грудь в платье без бретелек
  Итальянский возлюбленный Харлан назвал дорогу Николаев – Киев американскими горками
  Итальянский возлюбленный Харлан назвал дорогу Николаев – Киев американскими горками
"Вечно молодая и в форме". 67-летняя Вайкуле проехалась на велосипеде
"Вечно молодая и в форме". 67-летняя Вайкуле проехалась на велосипеде
"По-другому пробиться не могут". Проклова ответила Булановой, которая назвала жертв домогательств проститутками
"По-другому пробиться не могут". Проклова ответила Булановой, которая назвала жертв домогательств проститутками
"Не отчаивайся", "Ведь с тобой Алла и дети". Галкин в серой майке призвал поклонников бодриться
"Не отчаивайся", "Ведь с тобой Алла и дети". Галкин в серой майке призвал поклонников бодриться
Джоли пришла на премьеру фильма "Вечные" с двумя сыновьями и тремя дочерьми. Фото
Джоли пришла на премьеру фильма "Вечные" с двумя сыновьями и тремя дочерьми. Фото
  Билык рассказала, как отреагировала на решение старшего сына усыновить ребенка родом из африканской страны
  Билык рассказала, как отреагировала на решение старшего сына усыновить ребенка родом из африканской страны
Новая жена 61-летнего Тигипко опубликовала фото страстного поцелуя с ним
Новая жена 61-летнего Тигипко опубликовала фото страстного поцелуя с ним
"Как маленькая девочка", "Красивая пара". Приходько украдкой позировала в объятиях мужа
"Как маленькая девочка", "Красивая пара". Приходько украдкой позировала в объятиях мужа
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вот это сисяндры!", "Ого, вот это сракан!" Никитюк показала фигуру в бикини
"Вот это сисяндры!", "Ого, вот это сракан!" Никитюк показала фигуру в бикини
61-летний Тигипко вышел в свет с 37-летней спутницей, матерью троих детей
61-летний Тигипко вышел в свет с 37-летней спутницей, матерью троих детей
  Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
  "Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму
"Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму
"Королева сосков", "Так жарко". Певица Граймс после расставания с Илоном Маском снялась с голой грудью
"Королева сосков", "Так жарко". Певица Граймс после расставания с Илоном Маском снялась с голой грудью
"Она еле стоит". 72-летняя Пугачева станцевала на дне рождения Баскова
"Она еле стоит". 72-летняя Пугачева станцевала на дне рождения Баскова
"Женщина-мечта", "Огонь". Мейхер позировала в прозрачном комбинезоне, расставив ноги перед объективом
"Женщина-мечта", "Огонь". Мейхер позировала в прозрачном комбинезоне, расставив ноги перед объективом
"Желанная!", "Очень сладкая конфета". Звезда "Великолепного века" Узерли расставила ноги перед объективом
"Желанная!", "Очень сладкая конфета". Звезда "Великолепного века" Узерли расставила ноги перед объективом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS