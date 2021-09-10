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Тачки, кулинария, танцы, Вакарчук и опять Собчак. Топ-5 самых популярных видео украинского YouTube

 
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Судя по просмотрам, YouTube-пользователи интересуются авто, рецептами, танцами, музыкой и интервью
Судя по просмотрам, YouTube-пользователи интересуются авто, рецептами, танцами, музыкой и интервью
Скриншот: YouTube.com

"ГОРДОН" представляет краткий обзор видео, которые за последние несколько дней набрали сотни тысяч или миллионы просмотров и стали самыми популярными в украинском сегменте YouTube.

№5. "Новая тачка Гуфа"

На пятом месте самых просматриваемых видео в Украине – 35-минутный ролик "Новая тачка Гуфа" от YouTube-канала "Мастерская Синдиката". Больше 1,786 млн просмотров, 109 тыс. лайков и всего 4,6 тыс. дизлайков. Гуф – это прозвище оператора, которые снимал это видео, а само видео посвящено разбору, анализу и тестдрайву его недавно приобретенного автомобиля BMW.

ВИДЕО
Видео: Мастерская Синдиката / YouTube

№4. Профессиональный игрок в покер, танцор балета, женщина-мясник

На четвертом месте, как и в прошлый раз, расположилось кулинарное шоу на телеканале СТБ "МастерШеф" под предводительством украинского телеведущего колумбийского происхождения, ресторатора Эктора Хименеса-Браво. В конце августа стартовал уже 11-й сезон этого телешоу. На этот раз в кастинге участвуют профессиональный игрок в покер, танцор балета, женщина-мясник, кулинарная блогерша и многие другие. У видео больше 620 тыс. просмотров, 4,6 тыс. лайков и 443 дизлайка.

ВИДЕО
Видео: МастерШеф / YouTube

№3. "Танцы со звездами"

Тройку лидеров замыкает первый выпуск нового, восьмого, сезона "Танцы со звездами" на телеканале "1+1". Трехчасовой эфир только в YouTube посмотрели больше 340 тыс. раз за несколько дней, поставили 3,2 тыс. лайков и 323 дизлайка. Шоу стартавало 5 сентября. Участие в проекте принимают 14 украинских знаменитостей, среди которых семь вокалистов, пять актеров и два спортсмена в возрасте от 24 до 47 лет. Список участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь. В первом эфире "Танцев со звездами" ни один участник не покинул проект. Зрительского голосования, согласно формату шоу, не было. Отдать свой голос за одного из участников можно будет уже в следующем эфире – в воскресенье, 12 сентября.

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Видео: Танці з зірками / YouTube

№2. Вакарчук и "Один в каное" с песней о Львове

На втором месте рейтинга – совместная работа лидера украинской группы "Океан Ельзи", бывшего народного депутата от партии "Голос" Святослава Вакарчука и инди-коллектива "Один в каное". Их клип на песню "Город весны", посвященный Львову, набрал больше 430 тыс. просмотров, 36 тыс. лайков и 390 дизлайка. Подробнее об этом дуэте и их видеоработе здесь.

ВИДЕО
Видео: Океан Ельзи / YouTube

№1. Опять Собчак

Лидер просмотров по-прежнему остается вторая часть беседы двух российских телеведущих Ксении Собчак и Анастасии Ивлеевой на YouTube-канале "Осторожно: Собчак". Видео длительностью почти три часа набрало почти 5 млн просмотров, 70 тыс. лайков и 19 тыс. дизлайков. В беседе Ивлеева рассказывает о личной жизни, о Путине, о том, как сделать сегодня успешную карьеру, о политике и протестах в России.

ВИДЕО
Видео: Осторожно: Собчак / YouTube
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