  "Еще до совершеннолетия тут все ветераны". Вакарчук и "Один в каное" презентовали клип о Львове. Видео

"27 лет существует группа "Океан Ельзи", и за это время я не написал ни одной песни о Львове, хотя очень хотел. Просто я не умею писать песен "на злобу дня". Вообще не верю, что возможно так создать песню, которая будет жить. А сейчас в моей жизни то время, когда в силу разных обстоятельств я по-другому осознал значение родного Львова для себя", – приводится цитата 46-летнего Вакарчука на официальном сайте его группы.

Режиссером клипа стал Виктор Придувалов, который уже снимал для "Океана Ельзи" видео на композицию "Холодно". Оператор – Ярослав Пилунский. На данный момент у клипа на официальном YouTube-канале группы около 123 тыс.

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Видео: Океан Ельзи / YouTube