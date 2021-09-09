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09 сентября, 2021
 
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"Еще до совершеннолетия тут все ветераны". Вакарчук и "Один в каное" презентовали клип о Львове. Видео

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Вакарчук впервые написал песню о своем родном городе Львове
Вакарчук впервые написал песню о своем родном городе Львове
Фото: sviatoslav.vakarchuk / Instagram

Лидер группы "Океан Ельзи", бывший народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук и инди-коллектив "Один в каное" презентовали совместный клип на песню "Город весны". Автор текста и музыки – Вакарчук, композиция посвящена его родному городу Львову. Видео появилось вечером 8 сентября на официальном YouTube-канале "Океана Ельзи".

"27 лет существует группа "Океан Ельзи", и за это время я не написал ни одной песни о Львове, хотя очень хотел. Просто я не умею писать песен "на злобу дня". Вообще не верю, что возможно так создать песню, которая будет жить. А сейчас в моей жизни то время, когда в силу разных обстоятельств я по-другому осознал значение родного Львова для себя", – приводится цитата 46-летнего Вакарчука на официальном сайте его группы.

Режиссером клипа стал Виктор Придувалов, который уже снимал для "Океана Ельзи" видео на композицию "Холодно". Оператор – Ярослав Пилунский. На данный момент у клипа на официальном YouTube-канале группы около 123 тыс.

ВИДЕО
Видео: Океан Ельзи / YouTube
Контекст:

Вакарчук родился в Мукачево (Закарпатская область) в 1975 году. В 1994 году он присоединился к коллективу "Клан тиші", заменив Андрея Голяка. 12 октября 1994 года группа стала называться "Океан Ельзи", а Вакарчук стал лидером музыкального коллектива.

Группа "Один в каное" была создана в 2010 году во Львове. В 2016 году вышел первый студийный альбом коллектива, он назывался как и сама группа. В альбом вошли 25 композиций. В 2017 группа получила премию "Селекція" от радиостанции "Джем ФМ" в номинации "Прорыв года". В начале лета 2021 года, после долгого перерыва, группа выпустила свой второй студийный альбом.

Теги: Львов, Святослав Вакарчук, Океан Ельзи, YouTube, видео, клип, видеоклип, песня, Один в каноэ
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