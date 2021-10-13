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"Эта шобла сядет". Топ-5 популярных видео украинского YouTube

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В сегодняшний топ-5 вошли два телепроекта, одно интервью, обзор видеоигры и футбольного матча
В сегодняшний топ-5 вошли два телепроекта, одно интервью, обзор видеоигры и футбольного матча
Скриншот: YouTube.com

"ГОРДОН" представляет краткий обзор видео, которые за последние несколько дней набрали сотни тысяч или миллионы просмотров и стали самыми популярными в украинском сегменте YouTube.

№5. "Эта шобла сядет" и другие перлы от Москаля

На пятом месте среди самых просматриваемых видео последних дней – интервью журналистки Янины Соколовой с политиком и экс-нардепом, бывшим главой Луганской и Закарпатской облгосадминистраций, генерал-лейтенантом милиции Геннадием Москалем. За четыре дня видео набрало более 500 тыс. просмотров, 22 тыс. лайков и 1,4 тыс. дизлайков.

Беседа, в которой Москаль критикует действующую власть в лице президента Украины Владимира Зеленского, вышла на официальном YouTube-аккаунте "5 канала", принадлежащего пятому президенту Петру Порошенко.

ВИДЕО
Видео: 5 канал / YouTube

№4. "Игра в кальмара" от 26-летнего видеоблогера

На четвертой строке рейтинга расположился новый ролик от одного из самых популярных российских блогеров – 26-летнего Эдуарда Перца, известного под ником EdisonPts. Он выложил видео, как играет в компьютерную игру Minecraft, созданную по мотивам нового южнокорейского сериала, стремительно набирающего популярность по всему миру, "Игра в кальмара". Сейчас у 15-минутного ролика более 3 млн просмотров, 273 тыс. лайков и 7 тыс. дизлайков.

ВИДЕО
Видео: EdisonPts / YouTube

№3. Победа сборной Украины в отборе на чемпионат мира

Открывает тройку лидеров видеообзор самых острых моментов футбольного матча Финляндия – Украина, который состоялся 9 октября в Хельсинки на стадионе "Олимпийский". Украинцы обыграли финнов со счетом 1:2. Это первая победа украинской сборной в отборе на чемпионат мира, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Видео набрало более 695 тыс. просмотров, 12 тыс. лайков и 393 дизлайка.

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Скриншот: Канали Футбол 1,2,3 / YouTube

№2. КВН по-украински

На втором месте расположился полный выпуск первой игры восьмого сезона украинского проекта "Лига смеха". У видео более 650 тыс. просмотров, 10 тыс. лайков и 780 дизлайков.

ВИДЕО
Видео: Лига Смеха / YouTube

№1. "Холостячка" Злата Огневич выбирает мужчину мечты

Возглавляет топ-5 самых просматриваемых видео украинского сегмента YouTube второй сезон украинского телешоу "Холостячка" на телеканале СТБ. Главная героиня проекта – певица Злата Огневич. В третьем выпуске участники проекта, по словам организаторов, "начали по-настоящему сражаться за ее сердце" и "сделали все для того, чтобы девушка обратила внимание именно на них". Видео набрало более 560 тыс. просмотров, 3,4 тыс. лайков и 495 дизлайков.

ВИДЕО
Видео: Холостяк / Холостячка / YouTube
Теги: футбол, рейтинг, Геннадий Москаль, YouTube, Финляндия, видео, СТБ, Злата Огневич, видеоблог, блогеры, интервью, игры, блогер, ролик, Холостячка, Лига смеха
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