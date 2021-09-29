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Лучшее из боя Усика, Slava Marlow и соревнующиеся за $400 тыс. комики. Топ-5 популярных видео украинского YouTube

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В самые просматриваемые видео на этот раз попали фрагменты боя Усика с Джошуа, два телешоу и интервью Юрия Дудя
В самые просматриваемые видео на этот раз попали фрагменты боя Усика с Джошуа, два телешоу и интервью Юрия Дудя
Скриншот: YouTube.com

"ГОРДОН" представляет краткий обзор видео, которые за последние несколько дней набрали сотни тысяч или миллионы просмотров и стали самыми популярными в украинском сегменте YouTube.

№5. Ответ о реванше после боя Усик – Джошуа

26 сентября в Лондоне завершился бой за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком. Украинец победил по очкам. Поединок длился все 12 раундов. После боя оба спортсмена дали пресс-конференцию, на которой в том числе ответили на вопрос о поединке-реванше. Фрагмент пресс-конференции вошел в тренды YouTube и занял пятую строчку с более чем 1,12 млн просмотров, 19 тыс. лайков и 567 дизлайками.

ВИДЕО
Видео: FightSpace / YouTube

№4. "Холостячка" Злата Огневич в поисках мужчины-мечты

На четвертой строке рейтинга – второй сезон украинского шоу "Холостячка" на телеканале СТБ. На этот раз главная героиня проекта – певица Злата Огневич. Премьера шоу состоялась 17 сентября. На YouTube первый выпуск уже просмотрели более 465 тыс. раз, поставили 3,9 тыс. лайков и 503 дизлайка.

"Удивлена, как много одиноких людей в современном мире. Такие все красивые, молодые, успешные, они все заслуживают любви. Очень желаю всем взаимной любви и семейного счастья", – оставила комментарий под видео пользовательница с ником Леди Марта.

ВИДЕО
Видео: Холостяк / Холостячка / YouTube

№3. 85 комиков соревнуются за $400 тыс.

Открывает тройку лидеров премьерный выпуск российского телешоу "Игра". За два дня видео посмотрели более 6 млн раз, поставили 184 тыс. лайков и 12 тыс. дизлайков. "85 комиков из 12 команд поборются за беспрецедентный для телеэфира приз – 30 млн рублей [примерно $400 тыс.]. И докажут, кто из них самый смешной среди самых смешных!" – говорится в анонсе шоу.

ВИДЕО
Видео: Телеканал ТНТ / YouTube

№2. "Slava Marlow – суперуспех и депрессия в 21 год"

На втором месте – большое биографическое интервью российского журналиста и блогера Юрия Дудя с 21-летним популярным в РФ рэпером и музыкантом Slava Marlow (настоящее имя – Артем Готлиб). В двухчасовой беседе Marlow рассказал о знакомстве и сотрудничестве с рэпером Morgenshtern, о депрессии, славе, гонорарах и о своей нынешней девушке. Тем, кто посмотрит выпуск, советуем прочесть и комментарии, там редкое единодушие и восхищение и музыкантом, и журналистом. На данный момент видео посмотрели почти 3,8 млн раз, поставили 212 тыс. лайков и 15 тыс. дизлайков.

ВИДЕО
Видео: вДудь / YouTube

№1. Лучшее из боя Усик – Джошуа

Возглавляет топ-5 видео самых острых моментов боя Усика и Джошуа. У 11-минутного ролика более 1,56 млн просмотров, 30 тыс. лайков и 2 тыс. дизлайков.

ВИДЕО
Видео: MEGOGO СПОРТ / YouTube
Теги: бокс, рейтинг, YouTube, Александр Усик, видео, СТБ, Злата Огневич, Энтони Джошуа, интервью, Юрий Дудь, ролик, Холостячка, комик
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