Бульвар Шоубиз
 
23 октября, 2021
 
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Звезда сериала "Игра в кальмара" Чон Хо Ен поделилась стильным образом на осень

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Чон Хо Ен получила мировую известность благодаря роли в сериале "Игра в кальмара"
Чон Хо Ен получила мировую известность благодаря роли в сериале "Игра в кальмара"
Фото: hoooooyeony / Instagram

Южнокорейская модель и звезда сериала "Игра в кальмара" Чон Хо Ен 21 октября поделилась в своем Instagram вариантом стильного образа на осень.

Актриса надела короткое кашемировое пальто с монограммой бренда Louis Vuitton, дополнив его черными лоферами и удлиненными черными носками.

Завершили образ минималистичный коричневый рюкзак того же бренда и золотистые серьги-кольца. Волосы актриса собрала в небрежный пучок, а в макияже сделала акцент на губы.

Контекст:

Чон Хо Ен – южнокорейская модель. Журнал Vogue назвал ее топ-моделью по-корейски; она также участвовала в четвертом сезоне одноименного шоу, где заняла второе место.

Актриса сыграла Кан Сэ Бек в сериале Netflix "Игра в кальмара", который стал мировым бестселлером. Сериал принес ей мировую известность, в первую неделю после выхода на нее подписалось более 10 млн человек в Instagram. 

4 октября Чон Хо Ен стала самой популярной корейской актрисой в Instagram, сейчас у нее 22 млн подписчиков. 6 октября люксовый Дом моды Louis Vuitton сообщил, что она стала новым глобальным амбассадором компании.

Теги: Южная Корея, сериал, модель, Louis Vuitton, Игра в кальмара
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