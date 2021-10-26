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Извинения Моргенштерна, речь Гордона, "Игра в кальмара" в реале. Топ-5 популярных видео украинского YouTube

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На этот раз в топ-5 попало 13-секундное видео, у которого больше 19 млн просмотров
На этот раз в топ-5 попало 13-секундное видео, у которого больше 19 млн просмотров
Скриншот: YouTube.com

"ГОРДОН" представляет краткий обзор видео, которые за последние несколько дней набрали сотни тысяч или миллионы просмотров и стали самыми популярными в украинском сегменте YouTube.

№5. Интервью Собчак и извинения Моргенштерна

На пятом месте самых просматриваемых видео последних недель – интервью российской ведущей Ксении Собчак с одиозным рэпером Алишером Моргенштерном. За сутки трехчасовая беседа набрала почти 2,5 млн просмотров. Одна из "фишек" ролика – Собчак берет часть интервью в день свадьбы Моргенштерна, более того, она была ведущей на вечеринке после торжественной церемонии.

Интервью уже вызвало скандал. 23-летний музыкант заявил, что не понимает, зачем тратить миллионы на День Победы. "Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются – не знаю, может, это скрепы какие-то? Наверное, гордиться просто нечем", – сказал Моргенштерн. 25 октября общественное движение "Ветераны России" обратилось в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой проверить высказывания рэпера. На следующий день рэпер в Instagram Stories извинился за свои слова.

ВИДЕО
Видео: Осторожно: Собчак / YouTube

№4. Артистка цирка Cirque du Soleil и другие таланты

На четвертой строке рейтинга – премьера нового сезона шоу "Україна має талант" на телеканале СТБ. "Первый кастинг поразит вас обилием номеров мирового уровня. Артистка цирка Cirque du Soleil Юлия Михайлова выступала по всему миру и даже получила похвалу лично от принца Гарри. А теперь она выступает для украинской аудитории на главном талант-шоу страны", – говорится в описании видео, которое набрало почти 700 тыс. просмотров.

ВИДЕО
Видео: Україна має талант | Ukraine's Got Talent / YouTube

№3. Речь Гордона об угрозе свободы слова в Украине

На третьем месте – выступление основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". У видео около 720 тыс. просмотров. В своей речи Гордон раскритиковал отношение сегодняшней украинской власти к журналистам. "Идет методичная, планомерная, системная борьба со свободой слова. Обращаюсь к власти: не трогайте журналистов!" – призвал он. Текстовую версию выступления Гордона можно прочесть здесь.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

№2. В костюме в ванную со льдом

На втором месте расположился 13-секундный ролик, как молодой человек в костюме залезает в ванную, наполненную льдом. У видео больше 19,6 млн просмотров. Этот молодой человек – 30-летний популярный британский певец Эд Ширан. На днях он заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию, о чем сообщил в Instagram Stories. К слову, в этой соцсети ролик набрал больше 400 тыс. просмотров.

ВИДЕО
Видео: Ed Sheeran / YouTube

№1. "Игра в кальмара" в жизни с реальными наказаниями

Лидер нынешнего рейтинга – 30-минутное видео по мотивам нового южнокорейского сериала "Игра в кальмара", стремительно набирающего популярность по всему миру. На видео 15 российских блогеров получили приглашение и попали в "Игру в кальмара" в реальной жизни. Участников ждет пять раундов испытаний с реальными наказаниями. У видео больше 2,2 млн просмотров.

ВИДЕО
Видео: Magic Five / YouTube
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