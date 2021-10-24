  Звезда Cirque du Soleil, выступавшая перед Елизаветой II, зажгла на "Україна має талант". Видео

Михайлова рассказала, что 10 лет сотрудничала с Cirque du Soleil и даже выступала перед Елизаветой II и другими членами королевской семьи.

"Это было нереально. Я понимала, какая ответственность на мне. Если я что-то не так сделаю, то это, во-первых, позор, во-вторых, подведу Cirque du Soleil еще и перед королевой... И пришел потом принц Гарри и сказал: "Это было что-то нереальное, я такого не видел. Спасибо тебе большое". Он пожал мне руку. Я этого никогда не забуду", – рассказала она.

На шоу "Україна має талант" артистка исполнила эквилибр в огромном бокале с водой. За свое выступление она получила три "да" от жюри.

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Видео: Україна має талант | Ukraine's Got Talent / YouTube