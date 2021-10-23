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23 октября, 2021
 
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Сегодня стартует новый сезон шоу "Україна має талант"

Жюри конкурса стали Притула (слева), Мишина (по центру) и Кот (справа)
Жюри конкурса стали Притула (слева), Мишина (по центру) и Кот (справа)
Фото: телеканал СТБ / Facebook

23 октября на канале СТБ стартует премьера десятого сезона шоу "Україна має талант", сообщил шоумен Сергей Притула. Предыдущий сезон закончился пять лет назад.

"Такой длительный перерыв стал причиной невероятно высокой концентрации талантов в различных жанрах: от эстрадно-циркового искусства до вокала, от хореографии до оригинального жанра. Чуть ли не впервые за 16 лет моей карьеры в медиа, я поменял микрофон ведущего на кресло судьи проекта", – написал он.

Судьями шоу стали Притула, героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот. Ведущим программы будет телеведущий Григорий Решетник, а о бэкстейджах шоу будет рассказывать певица Jerry Heil, отмечается на сайте СТБ.

Премьера начнется сегодня в 19.00.

https://www.facebook.com/serhiyprytula/posts/427843428700263

Контекст:

Первый сезон шоу "Україна має талант" был показан на СТБ в 2009 году, а последний – в 2017-м. 

Теги: СТБ, шоу, Сергей Притула, Григорий Решетник, Евгений Кот, Україна має талант
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