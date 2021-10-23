Сегодня стартует новый сезон шоу "Україна має талант"

"Такой длительный перерыв стал причиной невероятно высокой концентрации талантов в различных жанрах: от эстрадно-циркового искусства до вокала, от хореографии до оригинального жанра. Чуть ли не впервые за 16 лет моей карьеры в медиа, я поменял микрофон ведущего на кресло судьи проекта", – написал он.

Судьями шоу стали Притула, героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот. Ведущим программы будет телеведущий Григорий Решетник, а о бэкстейджах шоу будет рассказывать певица Jerry Heil, отмечается на сайте СТБ.

Премьера начнется сегодня в 19.00.