Сегодня стартует новый сезон шоу "Україна має талант"

"Такой длительный перерыв стал причиной невероятно высокой концентрации талантов в различных жанрах: от эстрадно-циркового искусства до вокала, от хореографии до оригинального жанра. Чуть ли не впервые за 16 лет моей карьеры в медиа, я поменял микрофон ведущего на кресло судьи проекта", – написал он.
Судьями шоу стали Притула, героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот. Ведущим программы будет телеведущий Григорий Решетник, а о бэкстейджах шоу будет рассказывать певица Jerry Heil, отмечается на сайте СТБ.
Премьера начнется сегодня в 19.00.
Первый сезон шоу "Україна має талант" был показан на СТБ в 2009 году, а последний – в 2017-м.