Путин заявил, что посетит открытие Олимпиады в Пекине. Ранее ряд западных стран объявили о дипломатическом бойкоте Игр

"Рассчитываю, что в феврале следующего года наконец-то сможем встретиться и лично в Пекине. Как мы и договаривались, условились, мы с вами проведем переговоры, затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Признателен вам за приглашение посетить это знаковое мероприятие. Отмечу, что мы неизменно поддерживаем другу друга по вопросам международного спортивного сотрудничества, в том числе в неприятии любых попыток политизации спорта и олимпийского движения. Не сомневаюсь, что предстоящие зимние Олимпийские игры пройдут на самом высоком уровне. В Китае умеют это делать", – сказал Путин.

Си Цзиньпин ответил, что ожидает визита Путина в Китай.

"Я ожидаю, что вы посетите Китай с визитом, а также [примете] участие в церемонии открытия пекинской Олимпиады. С нетерпением жду нашей с вами "олимпийской" встречи", – сказал китайский лидер.