"Провокация и оскорбление китайского народа". В Китае отреагировали на объявленный США дипломатический бойкот Олимпиады

"Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине – это встреча для всех спортсменов и любителей зимних видов спорта со всего мира. Именно они должны быть в центре внимания... Зимние Олимпийские игры – это не сцена для политического позерства и манипуляций", – говорится в заявлении.
В Пекине также отметили, что международное сообщество, включая МОК, высоко оценивает подготовительную работу к Олимпиаде.
"Американские политики продолжают пропагандировать "дипломатический бойкот", даже не будучи приглашенными на Игры. Это принятие желаемого за действительное и чистая публичная демонстрация, направленные на политическое манипулирование. Это – серьезная пародия на дух Олимпийской хартии, вопиющая политическая провокация и серьезное оскорбление 1,4 млрд китайского народа", – подчеркнули в МИД Китая.
По мнению спикера, действия США позволят "ясно увидеть антикитайский характер и лицемерие американских политиков".
Лицзянь потребовал от США "действовать в соответствии с общим олимпийским духом, серьезно относиться к проблемам Китая, избегать политизации спорта" и прекратить заявления о дипломатическом бойкоте, "чтобы это не повлияло на двусторонний диалог и сотрудничество в важных областях"
Представитель внешнеполитического ведомства Китая заявил, что если США не изменят свою позицию, "Китай примет решительные контрмеры".
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4-го по 20 февраля 2022 года.
В ноябре появилась информация в СМИ, что официальные лица США не будут присутствовать на Олимпиаде, чтобы отреагировать на нарушение прав человека властями Китая. Президент США Джо Байден подтверждал, что правительство США рассматривает возможность дипломатического бойкота Игр.
6 декабря о принятом администрацией США решении не отправлять высших должностных лиц правительства на Олимпиаду сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Американские спортсмены будут участвовать в соревнованиях, как обычно.
Госсекретарь США Энтони Блинкен еще в мае не исключал, что Соединенные Штаты могут бойкотировать Олимпийские игры в Пекине в 2022 году, ввиду того, что Китай осуществляет геноцид против уйгуров. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.
Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан.
Соединенные Штаты ввели 5 декабря прошлого года визовые санкции в отношении китайских должностных лиц и функционеров Коммунистической партии Китая за причастность к "ужасающим нарушениям прав человека" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете и других регионах Китая, распространению пропаганды, принуждению и запугиванию несогласных с политикой официального Пекина.
15 ноября 2021 года состоялась виртуальная встреча Байдена с главой КНР Си Цзиньпином. "Президент Байден выразил обеспокоенность по поводу действий КНР в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также по поводу прав человека в целом", – говорится в отчете Белого дома.