"Провокация и оскорбление китайского народа". В Китае отреагировали на объявленный США дипломатический бойкот Олимпиады

"Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине – это встреча для всех спортсменов и любителей зимних видов спорта со всего мира. Именно они должны быть в центре внимания... Зимние Олимпийские игры – это не сцена для политического позерства и манипуляций", – говорится в заявлении.

В Пекине также отметили, что международное сообщество, включая МОК, высоко оценивает подготовительную работу к Олимпиаде.

"Американские политики продолжают пропагандировать "дипломатический бойкот", даже не будучи приглашенными на Игры. Это принятие желаемого за действительное и чистая публичная демонстрация, направленные на политическое манипулирование. Это – серьезная пародия на дух Олимпийской хартии, вопиющая политическая провокация и серьезное оскорбление 1,4 млрд китайского народа", – подчеркнули в МИД Китая.

По мнению спикера, действия США позволят "ясно увидеть антикитайский характер и лицемерие американских политиков".

Лицзянь потребовал от США "действовать в соответствии с общим олимпийским духом, серьезно относиться к проблемам Китая, избегать политизации спорта" и прекратить заявления о дипломатическом бойкоте, "чтобы это не повлияло на двусторонний диалог и сотрудничество в важных областях"

Представитель внешнеполитического ведомства Китая заявил, что если США не изменят свою позицию, "Китай примет решительные контрмеры".