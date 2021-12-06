США объявили о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Китае

Дипломатический бойкот означает, что США не будут отправлять высших должностных лиц правительства в связи с лагерями для задержанных в Китае и кампанией по принудительной стерилизации уйгуров в западных провинциях страны.

"Атлеты американской команды получат нашу полную поддержку, мы будем болеть за них из дома. Американские дипломаты и официальные представители принимали бы эти Игры как обычно, но агрессивное нарушение прав человека и зверства со стороны КНР не позволяют нам это сделать", – отметила Псаки.