Десятки экоорганизаций написали открытое письмо в МОК, выступив против проведения в Украине зимней Олимпиады

Масштабные проекты, запланированные в украинских Карпатах, могут "безвозвратно повредить одну из последних диких областей Европы", отметили экологи Фото: depositphotos.com

Электронная версия документа опубликована на сайте инициативной группы Free Svydovets.

Экологи опасаются, что масштабные строительные проекты, запланированные в украинских Карпатах, "могут безвозвратно повредить одну из последних действительно выдающихся диких областей Европы", включая зоны, охраняемые ЮНЕСКО.

"Украинское правительство использует разговоры о потенциальном проведении зимних Олимпийских игр, чтобы оправдать чрезвычайно разрушительные проекты, связанные с олигархами, которые несут значительные риски уничтожения природной среды и развития коррупции. Эти проекты никоим образом не следуют принципам устойчивого развития. Они, безусловно, не соответствуют идеалам Олимпийских игр", – указывается в открытом письме.

В частности, в документе отмечается, что запланированные мегакурорты на горных массивах Свидовец и Боржава "не опираются на существующие инфраструктуру и общины". Их планируют построить "среди в основном девственных ландшафтов в хрупкой горной экосистеме", подчеркнули экологи.

"Мы призываем МОК прекратить давать украинскому правительству какие-либо основания для продолжения реализации этих весьма проблематичных проектов в Карпатах", – указывается в сообщении.