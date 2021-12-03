ГОРДОН
 
 
МИР

Спортсменов РФ не пустили в США на отборочные старты Олимпийских игр из-за российской вакцины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российских фристайлеров не пускают в США и Канаду
Российских фристайлеров не пускают в США и Канаду
Фото: depositphotos.com

Российские фристайлисты не могут въехать на территорию США и Канады и принять участие в отборочных соревнованиях на зимнюю Олимпиаду 2022 года. Об этом "Интерфаксу" сообщил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

По его словам, спортсмены оформили визы США в Армении и Киргизии и сделали это своевременно. Однако они не смогли въехать в США и Канаду из-за запрета впускать команды, которые не привиты вакцинами, признанными Всемирной организацией здравоохранения.

Курашов пожаловался, что организаторы соревнований в Канаде признают китайские вакцины, но не российские. Также он отметил, что "организаторы ничего не делают для разрешения этой ситуации".

Поэтому российские спортсмены не могут попасть на отборочные соревнования перед Олимпиадой в Пекине.

В Северной Америке в декабре 2021 года и январе 2022 года пройдут отборочные соревнования по фристайлу на зимнюю Олимпиаду 2022 в Пекине.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным портала стопкоронавирус.рф, за время эпидемии в России подтвердили 9,7 млн случаев COVID-19, умерли от болезни 278 тыс. человек.

В России от коронавируса прививают только отечественными препаратами: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Одну дозу вакцины получили 72 млн человек, две – почти 64 млн.

Теги: Россия, США, Канада, Олимпиада, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Олимпийские игры, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"И это мама троих детей". 45-летняя ведущая ТСН Падалко впечатлила сеть фото в купальнике
"И это мама троих детей". 45-летняя ведущая ТСН Падалко впечатлила сеть фото в купальнике
"Детка, это Live". Дуэт TamerlanAlena выпустил акустический альбом из пяти треков. Аудио
"Детка, это Live". Дуэт TamerlanAlena выпустил акустический альбом из пяти треков. Аудио
"Какая киска". "Опасная женщина". Тина Кароль показала голую грудь со жвачкой во рту
"Какая киска". "Опасная женщина". Тина Кароль показала голую грудь со жвачкой во рту
"Отличный партнер для тренировок". Кейт Хадсон показала, как ее трехлетняя дочь поднимает гантель
"Отличный партнер для тренировок". Кейт Хадсон показала, как ее трехлетняя дочь поднимает гантель
"Тимошенко икнулось", "Тимошенко тихо курит в сторонке". Собчак показала новый образ с косой на голове
"Тимошенко икнулось", "Тимошенко тихо курит в сторонке". Собчак показала новый образ с косой на голове
Умерла 92-летняя актриса Нина Ургант
Умерла 92-летняя актриса Нина Ургант
"Настали тяжелые времена". Алек Болдуин опубликовал послание для своей жены
"Настали тяжелые времена". Алек Болдуин опубликовал послание для своей жены
"Красотка". В сети показали Клопотенко, страстно обнимающего известную украинскую певицу за бедра
"Красотка". В сети показали Клопотенко, страстно обнимающего известную украинскую певицу за бедра
Изменявший гражданской жене с партнершей по танцам Макс Леонов рассказал о своей будущей свадьбе
Изменявший гражданской жене с партнершей по танцам Макс Леонов рассказал о своей будущей свадьбе
"Язык набок, вся смухортилась", "Потапу повезло". Каменских выставила грудь перед камерой
"Язык набок, вся смухортилась", "Потапу повезло". Каменских выставила грудь перед камерой
"История о двух лучших подругах". Пэрис Хилтон поделилась архивными фото с Бритни Спирс
"История о двух лучших подругах". Пэрис Хилтон поделилась архивными фото с Бритни Спирс
"Танюша, вы смелая", "Когда все успеваете?" В сети обсуждают образ молодой жены Петросяна в платке и широком пальто, скрывающем фигуру
"Танюша, вы смелая", "Когда все успеваете?" В сети обсуждают образ молодой жены Петросяна в платке и широком пальто, скрывающем фигуру
"И попа красивая, и грудь". Никитюк оголилась перед камерой
"И попа красивая, и грудь". Никитюк оголилась перед камерой
  Wild Christmas. Верка Сердючка презентовала новогодний трек на английском. Аудио
  Wild Christmas. Верка Сердючка презентовала новогодний трек на английском. Аудио
"Скучали по мне?" Билли Айлиш кардинально сменила имидж, и теперь она не блондинка
"Скучали по мне?" Билли Айлиш кардинально сменила имидж, и теперь она не блондинка
"Wow", "Ирочка в ожидании прекрасного". Билык широко развела перед камерой голые ноги
"Wow", "Ирочка в ожидании прекрасного". Билык широко развела перед камерой голые ноги
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Пилотка зачетная", "Испанский стыд". В сети обсуждают партнершу Потапа (117372)
2
"Персик", "Cкоро опять родит". Седокова полностью оголилась перед камерой (94915)
3
"Вот что вы делаете с мужиками?!" Полякова снялась в прозрачной блузке без одежды (75442)
4
"Держите меня семеро". Дочь Ющенко показала голую грудь (69701)
5
"Создал же Бог красоту", "Полный обморок". 39-летняя Мейхер поделилась эротическим роликом (67685)
6
"Декольте – огонь!", "Хороша телка". Мейхер снялась в кружевном белье (63562)
7
"Не дождетесь". 74-летняя Нина Матвиенко заявила, что передумала разводиться с мужем после 50 лет брака (44717)
8
"Орех знатный", "Аппетитная булочка". Глюк'oZa показала пятую точку крупным планом (43814)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS