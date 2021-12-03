Спортсменов РФ не пустили в США на отборочные старты Олимпийских игр из-за российской вакцины

Российских фристайлеров не пускают в США и Канаду Фото: depositphotos.com

По его словам, спортсмены оформили визы США в Армении и Киргизии и сделали это своевременно. Однако они не смогли въехать в США и Канаду из-за запрета впускать команды, которые не привиты вакцинами, признанными Всемирной организацией здравоохранения.

Курашов пожаловался, что организаторы соревнований в Канаде признают китайские вакцины, но не российские. Также он отметил, что "организаторы ничего не делают для разрешения этой ситуации".

Поэтому российские спортсмены не могут попасть на отборочные соревнования перед Олимпиадой в Пекине.

В Северной Америке в декабре 2021 года и январе 2022 года пройдут отборочные соревнования по фристайлу на зимнюю Олимпиаду 2022 в Пекине.