ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Генсек ООН Гутерриш посетит Олимпийские игры в Пекине, несмотря на бойкоты

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гутерриш принял приглашение Международного олимпийского комитета посетить Олимпиаду в Пекине
Гутерриш принял приглашение Международного олимпийского комитета посетить Олимпиаду в Пекине
Фото: EPA

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял приглашение посетить зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай), которые состоятся в феврале 2022 года. Об этом 9 декабря заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, сообщает "Синьхуа".

"Генеральный секретарь получил от Международного олимпийского комитета приглашение посетить зимние Игры в Пекине и принял его", – сообщил он.

По словам Дюжаррика, двое предшественников Гутерриша посетили почти все Олимпиады (начиная с визита Кофи Аннана на Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити в 2002 году).

Контекст:

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4-го по 20 февраля 2022 года.

6 декабря о принятом администрацией США решении не отправлять высших должностных лиц правительства на Олимпиаду сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Американские спортсмены будут участвовать в соревнованиях, как обычно. 

Госсекретарь США Энтони Блинкен еще в мае не исключал, что Соединенные Штаты могут бойкотировать Олимпийские игры в Пекине 2022 года ввиду того, что Китай осуществляет геноцид против уйгуров. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан.

В МИД Китая дипломатический бойкот Олимпийских игр со стороны США назвали "вопиющей политической провокацией"

8 декабря к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады присоединились Канада, Новая Зеландия и Австралия.

Теги: Китай, спорт, ООН, Олимпиада 2022, бойкот, Олимпиада, чиновники, Антониу Гутерриш, Стефан Дюжаррик, Олимпийские игры
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Приставили пистолет к голове". Судья "Танцев со звездами" Чмерковский рассказал об ограблении матери
"Приставили пистолет к голове". Судья "Танцев со звездами" Чмерковский рассказал об ограблении матери
"Да снимите вы уже все с себя", "Зажигалочка". Полякова оголила декольте и пах на вручении музыкальной премии
"Да снимите вы уже все с себя", "Зажигалочка". Полякова оголила декольте и пах на вручении музыкальной премии
"Очень женственная". 47-летняя жена Виталия Кличко показала свой зимний портрет
"Очень женственная". 47-летняя жена Виталия Кличко показала свой зимний портрет
  Нежный мусс из ряженки с персиком. Рецепт необычного десерта
  Нежный мусс из ряженки с персиком. Рецепт необычного десерта
"Кайфовая", "Киска". Каменских снялась в облегающем грудь и живот платье
"Кайфовая", "Киска". Каменских снялась в облегающем грудь и живот платье
  "Я в этот праздник верю". alyona alyona в новом клипе снялась голой в ванне с лапшой – певица посвятила трек хейтерам. Видео
  "Я в этот праздник верю". alyona alyona в новом клипе снялась голой в ванне с лапшой – певица посвятила трек хейтерам. Видео
"Уже сейчас можно получить 100 монет в подарок". Группа Kazka презентовала собственную валюту с использованием технологии блокчейн
"Уже сейчас можно получить 100 монет в подарок". Группа Kazka презентовала собственную валюту с использованием технологии блокчейн
  "Видя дома порядочную женщину, я слышала гадости от соседей. Дети плевали мне в глаза". Власова рассказала о своей матери
  "Видя дома порядочную женщину, я слышала гадости от соседей. Дети плевали мне в глаза". Власова рассказала о своей матери
"Ох и орех, так и просится на грех". Глюк'oZa прогнулась и выставила пятую точку перед фотографом
"Ох и орех, так и просится на грех". Глюк'oZa прогнулась и выставила пятую точку перед фотографом
  "Я на самом деле родилась не в Геническе. Это фейк". Мендель рассказала правду о своем рождении
  "Я на самом деле родилась не в Геническе. Это фейк". Мендель рассказала правду о своем рождении
"Сиськи больше стали". Дорофеева снялась в кружевном белье
"Сиськи больше стали". Дорофеева снялась в кружевном белье
48-летняя Хайди Клум засветила роскошную грудь в расстегнутом пиджаке
48-летняя Хайди Клум засветила роскошную грудь в расстегнутом пиджаке
Селена Гомес корчила рожицы и показывала язык, но ее фото снова собрали более 5 млн лайков
Селена Гомес корчила рожицы и показывала язык, но ее фото снова собрали более 5 млн лайков
Мейхер рассказала, в какой стране уже 10 лет проживает ее мать Галина Грановская
Мейхер рассказала, в какой стране уже 10 лет проживает ее мать Галина Грановская
Илон Маск решил сменить работу, и инфлюенсерам и блогерам уже стоит начинать переживать
Илон Маск решил сменить работу, и инфлюенсерам и блогерам уже стоит начинать переживать
  Morgenshtern ответил на обвинения Следкома РФ в торговле наркотиками в своем новом клипе. Видео
  Morgenshtern ответил на обвинения Следкома РФ в торговле наркотиками в своем новом клипе. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Богиня любви и красоты". Мейхер обнародовала откровенное фото в прозрачной майке (210862)
2
"Ну и красотка. Огонь!" Бадоева снялась без бюстгальтера (103003)
3
"Все очень эстетично". Седокова показала трусы перед камерой (96878)
4
"Баба-огонь". 41-летняя Семенович засветила сосок (94934)
5
"Вот это сына вымахал". 53-летний Пресняков показал своих сыновей от Орбакайте и Подольской (84444)
6
"Дала обещание потихоньку возвращаться к жизни". Экс-судья "МастерШеф" Татьяна Литвинова рассказала о тяжелом разводе (83999)
7
"Леська что вытворяет!" "Давай уже домой". Никитюк крупным планом показала на отдыхе голую грудь (63340)
8
"Ангел красивый". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в мини-юбке подняла ногу перед камерой (48413)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS