Австралия вслед за США объявила о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Китае

Такое решение, как и в случае с решением США, связано с протестом против нарушений прав человека в Китае.

Моррисон подчеркнул, что озабоченность Австралии вызывает, в частности, насильственное переселение уйгуров в лагеря перевоспитания в западной китайской провинции Синьцзян. По словам премьера, по ряду других вопросов также не удается решить проблемы, возникшие между Канберрой и Пекином.

Он также заявил, что Австралия – "великая спортивная нация" и следует разделять вопросы спорта и политики.

Издание отмечает, что Моррисон не использовал слово "бойкот", но его заявление "равносильно той же позиции, что и США".

Посольство Китая в Австралии "раскритиковало этот шаг", пишет The Sydney Morning Herald. Китайские дипломаты считают, что решение Канберры противоречит утверждениям правительства о желании улучшить отношения между двумя странами.