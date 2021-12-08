Австралия вслед за США объявила о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Китае

Такое решение, как и в случае с решением США, связано с протестом против нарушений прав человека в Китае.
Моррисон подчеркнул, что озабоченность Австралии вызывает, в частности, насильственное переселение уйгуров в лагеря перевоспитания в западной китайской провинции Синьцзян. По словам премьера, по ряду других вопросов также не удается решить проблемы, возникшие между Канберрой и Пекином.
Он также заявил, что Австралия – "великая спортивная нация" и следует разделять вопросы спорта и политики.
Издание отмечает, что Моррисон не использовал слово "бойкот", но его заявление "равносильно той же позиции, что и США".
Посольство Китая в Австралии "раскритиковало этот шаг", пишет The Sydney Morning Herald. Китайские дипломаты считают, что решение Канберры противоречит утверждениям правительства о желании улучшить отношения между двумя странами.
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4-го по 20 февраля 2022 года.
6 декабря о принятом администрацией США решении не отправлять высших должностных лиц правительства на Олимпиаду сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Американские спортсмены будут участвовать в соревнованиях, как обычно.
Госсекретарь США Энтони Блинкен еще в мае не исключал, что Соединенные Штаты могут бойкотировать Олимпийские игры в Пекине 2022 года ввиду того, что Китай осуществляет геноцид против уйгуров. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.
Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан.