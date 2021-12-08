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Австралия вслед за США объявила о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Китае

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Моррисон назвал Австралию великой спортивной нацией
Моррисон назвал Австралию великой спортивной нацией
Фото: ЕРА

Австралийские официальные лица не будут присутствовать на зимних Олимпийских играх в Китае в начале 2022 года, при этом австралийские спортсмены в этих Играх участвовать будут. Об этом 8 декабря объявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, сообщает The Sydney Morning Herald.

Такое решение, как и в случае с решением США, связано с протестом против нарушений прав человека в Китае.

Моррисон подчеркнул, что озабоченность Австралии вызывает, в частности, насильственное переселение уйгуров в лагеря перевоспитания в западной китайской провинции Синьцзян. По словам премьера, по ряду других вопросов также не удается решить проблемы, возникшие между Канберрой и Пекином.

Он также заявил, что Австралия – "великая спортивная нация" и следует разделять вопросы спорта и политики.

Издание отмечает, что Моррисон не использовал слово "бойкот", но его заявление "равносильно той же позиции, что и США".

Посольство Китая в Австралии "раскритиковало этот шаг", пишет The Sydney Morning Herald. Китайские дипломаты считают, что решение Канберры противоречит утверждениям правительства о желании улучшить отношения между двумя странами.

Контекст:

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4-го по 20 февраля 2022 года.

6 декабря о принятом администрацией США решении не отправлять высших должностных лиц правительства на Олимпиаду сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Американские спортсмены будут участвовать в соревнованиях, как обычно.

Госсекретарь США Энтони Блинкен еще в мае не исключал, что Соединенные Штаты могут бойкотировать Олимпийские игры в Пекине 2022 года ввиду того, что Китай осуществляет геноцид против уйгуровПо оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан.

Теги: США, Китай, спорт, Австралия, посольство, правительство, Пекин, бойкот, Олимпиада, Канберра, политика, спортсмены, дипломаты, притеснение, соревнования, премьер-министр, Скотт Моррисон, Олимпийские игры, уйгуры
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