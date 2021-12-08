Канада и Новая Зеландия присоединились к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады 2022 в Китае

О дипломатическом бойкоте Олимпиады 2022 в Пекине заявили США, Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия Фото: EPA

Отмечается, что в отличие от канадских спортсменов, на Играх в Китае не будут присутствовать представители федерального правительства.

По словам Трюдо, правительство Канады "в течение нескольких месяцев согласовывало и обсуждало этот вопрос с союзниками".

Трюдо отметил, что правительство Канады "чрезвычайно" обеспокоено "неоднократными нарушениями прав человека" со стороны властей Китая.

Олимпиаду в Пекине пропустят также дипломаты из Новой Зеландии. Об этом сообщил заместитель премьер-министра страны Грант Робертсон, пишет Reuters.

По его словам, главной причиной такого решения стала пандемия COVID-19. Робертсон также отметил, что КНР была уведомлена о решении Новой Зеландии еще в октябре.

Ранее о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Китае заявили США, Австралия и Великобритания.

В МИД Китая назвали дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года со стороны США "вопиющей политической провокацией".