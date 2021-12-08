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Джонсон заявил о дипломатическом бойкоте со стороны Великобритании зимней Олимпиады в Пекине

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Джонсон сказал, что не считает "разумными" спортивные бойкоты
Джонсон сказал, что не считает "разумными" спортивные бойкоты
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о дипломатическом бойкоте Соединенным Королевством зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом пишет Reuters.

Он разъяснил, что визиты британских министров или официальных лиц в Пекин не планируются.

В то же время Джонсон сказал, что не считает "разумными" спортивные бойкоты.

Ранее о дипломатическом бойкоте Олимпиады заявили США и Австралия.

В МИД Китая назвали дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года со стороны США "вопиющей политической провокацией".

Контекст:

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4-го по 20 февраля 2022 года.

В ноябре в СМИ появилась информация, что официальные лица США не будут присутствовать на Олимпиаде, чтобы отреагировать на нарушение прав человека властями Китая. Президент США Джо Байден подтверждал, что правительство США рассматривает возможность дипломатического бойкота Игр.

6 декабря о принятом администрацией США решении не отправлять высших должностных лиц правительства на Олимпиаду сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Американские спортсмены будут участвовать в соревнованиях, как обычно. 

Госсекретарь США Энтони Блинкен еще в мае не исключал, что Соединенные Штаты могут бойкотировать Олимпийские игры в Пекине 2022 года ввиду того, что Китай осуществляет геноцид против уйгуровПо оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан.

Соединенные Штаты ввели 5 декабря прошлого года визовые санкции в отношении китайских должностных лиц и функционеров Коммунистической партии Китая за причастность к "ужасающим нарушениям прав человека" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете и других регионах Китая, распространению пропаганды, принуждению и запугиванию несогласных с политикой официального Пекина.

15 ноября 2021 года состоялась виртуальная встреча Байдена с главой КНР Си Цзиньпином. "Президент Байден выразил обеспокоенность по поводу действий КНР в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также по поводу прав человека в целом", – говорится в отчете Белого дома.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Великобритания, Австралия, бойкот, Олимпиада, Борис Джонсон
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