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Северная Корея отказалась участвовать в Олимпиаде-2022 из-за "действий враждебных сил" и пандемии

Спортсмены из КНДР не поедут на Олимпиаду в Пекин
Спортсмены из КНДР не поедут на Олимпиаду в Пекин
Фото: EPA

Корейская народная демократическая республика (КНДР) отказалась от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) из-за пандемии коронавируса и "враждебных сил". Об этом сказано в письме, которое олимпийский комитет КНДР направил в адрес китайского олимпийского комитета, сообщает 7 января Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В письме указано, что "антикитайские заговорщические схемы США и их сторонников, направленные на то, чтобы помешать успешному проведению Олимпийских игр, становятся все более враждебными" и это является "оскорблением духа международной Олимпийской хартии".

"Мы не сможем участвовать в Играх из-за маневров враждебных сил и пандемии [коронавируса]", – говорится в документе.

В сентябре 2021 года Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Национальный олимпийский комитет КНДР до конца 2022 года в связи с тем, что Северная Корея не принимала участие в Олимпийских играх в Токио, нарушив тем самым Олимпийскую хартию. 

Контекст:

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4-го по 20 февраля 2022 года.

6 декабря 2021 года о принятом администрацией США решении не отправлять высших должностных лиц правительства на Олимпиаду сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Американские спортсмены будут участвовать в соревнованиях, как обычно. 

Госсекретарь США Энтони Блинкен еще в мае не исключал, что Соединенные Штаты могут бойкотировать Олимпийские игры в Пекине 2022 года ввиду того, что Китай осуществляет геноцид против уйгуров. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан.

В МИД Китая дипломатический бойкот Олимпийских игр со стороны США назвали "вопиющей политической провокацией". 8 декабря к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады присоединились Канада, Новая ЗеландияАвстралия и Великобритания. Президент РФ Владимир Путин 15 декабря во время общения председателем Китая Си Цзиньпином заявил, что посетит открытие зимней Олимпиады в Пекине. 

Теги: США, Китай, КНДР, Северная Корея, Олимпиада 2022, МОК, Пекин, бойкот, Томас Бах, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Олимпийские игры, пандемия, коронавирус, Международный олимпийский комитет
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