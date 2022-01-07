Северная Корея отказалась участвовать в Олимпиаде-2022 из-за "действий враждебных сил" и пандемии

Спортсмены из КНДР не поедут на Олимпиаду в Пекин Фото: EPA

В письме указано, что "антикитайские заговорщические схемы США и их сторонников, направленные на то, чтобы помешать успешному проведению Олимпийских игр, становятся все более враждебными" и это является "оскорблением духа международной Олимпийской хартии".

"Мы не сможем участвовать в Играх из-за маневров враждебных сил и пандемии [коронавируса]", – говорится в документе.

В сентябре 2021 года Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Национальный олимпийский комитет КНДР до конца 2022 года в связи с тем, что Северная Корея не принимала участие в Олимпийских играх в Токио, нарушив тем самым Олимпийскую хартию.