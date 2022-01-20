Гордон: Си Цзиньпин и Эрдоган сказали Путину: "Пошел вон из Казахстана". И он пошел

Гордон: Путин хорошо понимает язык силы, на котором сам разговаривает со слабыми. А в раскладе, где есть Эрдоган и Си Цьзиньпин, слабый он Скриншот: Україна 24 / Facebook

Гордон отметил, что следил за происходящим в Казахстане.

"Мне очень не хотелось, чтобы там повторился украинский сценарий. А сценарий напрашивался один: Россия раскачивала лодку, в конце концов она бы пришла на помощь "русским братьям" в северных областях Казахстана и северные области Казахстана превратились бы в Донбасс. Этот сценарий был. Он был живой совершенно, и все по нему шло. И войска ОДКБ вошли в Казахстан. А затем произошло потрясающее событие, о котором никто почему-то не говорит. Никто не задается вопросом, почему российские войска, так стремительно вошедшие туда (а госсекретарь США [Энтони] Блинкен сказал, что русские быстро входят, но медленно выходят), почему они так стремительно ушли? Быстро-быстро, чух – и нет. А ответ простой. Казахстан – богатейшая страна. Там очень много полезных ископаемых, природных ресурсов",– рассказал журналист.

У Китая, граничащего с Казахстаном, есть свои бизнес-интересы в этой стране, отметил Гордон.

"В Казахстане очень большой китайский интерес. Кроме того, там очень сильны позиции США, Великобритании и особенно – Турции. Потому что казахи и турки – это тюрки, тюркские народы. Так вот, слава богу, что сегодня наряду с безвольными лидерами западных стран есть очень волевые лидеры Китая и Турции – Си Цзиньпин и Эрдоган, которые сказали Путину на своем языке: "Пошел вон оттуда". И он, как миленький, встал и пошел. Потому что Путин хорошо понимает язык силы, на котором сам разговаривает со слабыми. А в данном раскладе слабый он. Потому что там, где Китай, и там, где Турция, России делать нечего. Ему сказали: "Иди отсюда быстрее". Он встал и пошел. И на этом миссия ОДКБ закончилась, и российских войск в Казахстане нет. Вот что означает решительность Китая и Турции и вот что означает вялая нерешительность – в случае с Украиной – западных стран", – подчеркнул журналист.

Он рассказал, что часто бывает в Казахстане и любит казахов. Гордон также прокомментировал видеообращение первого президента этой страны Нурсултана Назарбаева. По мнению журналиста, Казахстану повезло, что долгие годы Назарбаев руководил страной – "потому что он смог удержать Казахстан".

"Нурсултан Абишевич Назарбаев – это человек, о котором можно смело сказать – элита. Потому что [первый президент СССР] Михаил Сергеевич Горбачев в свое время говорил мне, что еще в 91-м году он предложил Назарбаеву пост председателя Совета министров Советского Союза. Назарбаев – подготовленнейший политик, прошедший огромную школу (хозяйственную, партийную – советскую). Он знает и Украину хорошо, он учился здесь. Его связывали и связывают до сих пор, я думаю, хорошие отношения с [вторым президентом Украины] Леонидом Даниловичем Кучмой. И Леонид Данилович о нем очень тепло вспоминает. И конечно, Назарбаев – это один из столпов постсоветского пространства, человек масштабного взгляда на жизнь, мир и геополитику", – отметил он.

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