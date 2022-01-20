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Гордон: Си Цзиньпин и Эрдоган сказали Путину: "Пошел вон из Казахстана". И он пошел

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Гордон: Путин хорошо понимает язык силы, на котором сам разговаривает со слабыми. А в раскладе, где есть Эрдоган и Си Цьзиньпин, слабый он
Гордон: Путин хорошо понимает язык силы, на котором сам разговаривает со слабыми. А в раскладе, где есть Эрдоган и Си Цьзиньпин, слабый он
Скриншот: Україна 24 / Facebook

Позиция президента Турции Реджепа Эрдогана и главы КНР Си Цзиньпина повлияла на ситуацию с пребыванием войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане – они потребовали от президента РФ Владимира Путина вывести "миротворцев" из страны. Такое мнение в эфире канала "Украина 24" 18 января высказал основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

Гордон отметил, что следил за происходящим в Казахстане. 

"Мне очень не хотелось, чтобы там повторился украинский сценарий. А сценарий напрашивался один: Россия раскачивала лодку, в конце концов она бы пришла на помощь "русским братьям" в северных областях Казахстана и северные области Казахстана превратились бы в Донбасс. Этот сценарий был. Он был живой совершенно, и все по нему шло. И войска ОДКБ вошли в Казахстан. А затем произошло потрясающее событие, о котором никто почему-то не говорит. Никто не задается вопросом, почему российские войска, так стремительно вошедшие туда (а госсекретарь США [Энтони] Блинкен сказал, что русские быстро входят, но медленно выходят), почему они так стремительно ушли? Быстро-быстро, чух – и нет. А ответ простой. Казахстан – богатейшая страна. Там очень много полезных ископаемых, природных ресурсов",– рассказал журналист. 

У Китая, граничащего с Казахстаном, есть свои бизнес-интересы в этой стране, отметил Гордон. 

"В Казахстане очень большой китайский интерес. Кроме того, там очень сильны позиции США, Великобритании и особенно – Турции. Потому что казахи и турки – это тюрки, тюркские народы. Так вот, слава богу, что сегодня наряду с безвольными лидерами западных стран есть очень волевые лидеры Китая и Турции – Си Цзиньпин и Эрдоган, которые сказали Путину на своем языке: "Пошел вон оттуда". И он, как миленький, встал и пошел. Потому что Путин хорошо понимает язык силы, на котором сам разговаривает со слабыми. А в данном раскладе слабый он. Потому что там, где Китай, и там, где Турция, России делать нечего. Ему сказали: "Иди отсюда быстрее". Он встал и пошел. И на этом миссия ОДКБ закончилась, и российских войск в Казахстане нет. Вот что означает решительность Китая и Турции и вот что означает вялая нерешительность – в случае с Украиной –  западных стран", – подчеркнул журналист. 

Он рассказал, что часто бывает в Казахстане и любит казахов. Гордон также прокомментировал видеообращение первого президента этой страны Нурсултана Назарбаева. По мнению журналиста, Казахстану повезло, что долгие годы Назарбаев руководил страной – "потому что он смог удержать Казахстан". 

"Нурсултан Абишевич Назарбаев – это человек, о котором можно смело сказать – элита. Потому что [первый президент СССР] Михаил Сергеевич Горбачев в свое время говорил мне, что еще в 91-м году он предложил Назарбаеву пост председателя Совета министров Советского Союза. Назарбаев – подготовленнейший политик, прошедший огромную школу (хозяйственную, партийную – советскую). Он знает и Украину хорошо, он учился здесь. Его связывали и связывают до сих пор, я думаю, хорошие отношения с [вторым президентом Украины] Леонидом Даниловичем Кучмой. И Леонид Данилович о нем очень тепло вспоминает. И конечно, Назарбаев – это один из столпов постсоветского пространства, человек масштабного взгляда на жизнь, мир и геополитику", – отметил он. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой на октябрь 2021 года, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев

Вечером 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о "террористической угрозе" в связи с протестами в стране и попросил помощи у стран ОДКБ, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

После этого, по данным СМИ, в Кремле потребовали, чтобы правительство Казахстана официально признало аннексию украинского Крыма, вернуло русскому языку статус второго государственного, разрешило размещение военных баз РФ на территории страны и предоставило автономию для российского населения республики.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан "миротворческие силы". Вскоре они "приступили к выполнению задач" в этой стране. Силы ОДКБ в Казахстане возглавил Сердюков, руководивший оккупацией Крыма.

Президент РФ Владимир Путин говорил 10 января, что войска ОДКБ проведут в Казахстане "ограниченный по времени период", какой сочтет возможным для их применения Токаев. 

Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена.

13 января минобороны России сообщило, что военные из стран ОДКБ начинают покидать Казахстан. В Алматы на торжественной церемонии, посвященной завершению миссии, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась уточнил, что в страну перебрасывали более 2 тыс. военных и около 250 единиц техники – их доставили 108 авиарейсами.

19 января в минобороны РФ объявили о завершении вывода войск ОДКБ из Казахстана. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Турция, Реджеп Эрдоган, Китай, Казахстан, Си Цзиньпин, Нурсултан Назарбаев, ОДКБ
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