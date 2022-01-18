"Только в одном морге 600". Казахстанский оппозиционер заявил, что власти занизили число жертв протестов

"О жертвах. Чтобы вы понимали, масштаб бедствия во много раз больше. Как правило, режим всегда показывает какую-то цифру и она как минимум в 10 раз меньше реальности. 225 человек якобы погибших. Я точно знаю, что на 12 января только в одном морге, в центральном, было умерших более 600 человек. То есть у меня есть много свидетелей, которые забирали своих родственников и стояли в очереди за 600", – сказал он.

По данным оппозиционера, такое число погибших только в одном морге Алматы, а всего их пять.

"Если только в центральном морге столько, то как минимум свыше тысячи погибших только в Алматы. А такие тотальные расстрелы из автоматов, пулеметов и гранатометов были в крупных городах, как Шымкент (миллионники). Расстрелы были в Таразе, Кызылорде, Актобе. То есть реальный счет на жертвы серьезный. Если я скажу, больше тысячи, это будет скромная цифра", – заявил Аблязов.

7 января, на шестой день массовых протестов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разрешил силовикам стрелять без предупреждения.

15 января Генпрокуратура Казахстана заявляла о не менее чем 225 погибших и 4578 пострадавших во время протестных акций в стране.