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"Только в одном морге 600". Казахстанский оппозиционер заявил, что власти занизили число жертв протестов

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В Казахстане действует режим ЧП
В Казахстане действует режим ЧП
Фото: ЕРА

Информация властей Казахстана о 225 погибших в ходе массовых протестов не соответствует действительности. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил 17 января живущий за границей казахстанский оппозиционер Мухтар Аблязов.

"О жертвах. Чтобы вы понимали, масштаб бедствия во много раз больше. Как правило, режим всегда показывает какую-то цифру и она как минимум в 10 раз меньше реальности. 225 человек якобы погибших. Я точно знаю, что на 12 января только в одном морге, в центральном, было умерших более 600 человек. То есть у меня есть много свидетелей, которые забирали своих родственников и стояли в очереди за 600", – сказал он.

По данным оппозиционера, такое число погибших только в одном морге Алматы, а всего их пять.

"Если только в центральном морге столько, то как минимум свыше тысячи погибших только в Алматы. А такие тотальные расстрелы из автоматов, пулеметов и гранатометов были в крупных городах, как Шымкент (миллионники). Расстрелы были в Таразе, Кызылорде, Актобе. То есть реальный счет на жертвы серьезный. Если я скажу, больше тысячи, это будет скромная цифра", – заявил Аблязов.

7 января, на шестой день массовых протестов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разрешил силовикам стрелять без предупреждения.

15 января Генпрокуратура Казахстана заявляла о не менее чем 225 погибших и 4578 пострадавших во время протестных акций в стране.

Контекст:

В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Одним из требований протестующих было полное отстранение от власти первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями.

5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения, сообщалось, что он действует до 19 января. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в связи с протестами и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Вскоре они "приступили к выполнению задач" в этой стране. Силы ОДКБ возглавлял командующий воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков, руководивший оккупацией Крыма.

Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена. 13 января в минобороны РФ сообщили, что военные из стран ОДКБ начали покидать Казахстан, вывод войск планируют завершить 19 января.

Режим ЧП в стране отменяется с 19 января.

Теги: оппозиция, Мухтар Аблязов, Казахстан, протесты, митинг, беспорядки, жертвы, погибшие, силовики, протесты в Казахстане 2022
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