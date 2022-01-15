Во время протестных событий в Казахстане погибли не менее 225 человек – генпрокуратура

"В период ЧП в морги страны доставлено 225 погибших. Часть из них – это вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах, нападавшие на здания и сотрудников сил правопорядка. В числе погибших 19 полицейских и военных. К сожалению, жертвами актов терроризма стали и мирные граждане", – сказал Шалабаев.

Он также отметил, что установлено 4578 потерпевших, из которых 3393 – это сотрудники силовых ведомств Казахстана.

13 января генпрокуратура страны обещала "тщательно расследовать" каждый инцидент с человеческими жертвами.

"Следственно-оперативные группы расследуют 494 уголовных дел, в том числе 44 – по актам терроризма, 34 – по массовым беспорядкам, 15 убийств и другие. Водворено в ИВС 524 лиц, подозреваемых в совершении преступлений. С санкции суда взяты под стражу 412 лиц", – говорилось в пресс-релизе.