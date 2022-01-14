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В Алматы задержали более 2 тыс. человек

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Мэрию Алматы расчищают после протестов
Мэрию Алматы расчищают после протестов
Фото: ЕРА

В Алматы за сутки были задержаны 2159 человек. Об этом со ссылкой на комендатуру города 14 января сообщает NUR.kz.

Задержанных назвали "участниками незаконных акций, мародерств и других преступлений". У них, по данным комендатуры, изъяли 67 единиц огнестрельного оружия и 3112 боеприпасов.

11 января комендатура сообщала о задержании более 1,2 тыс. человек, к 12 января были задержаны еще почти 1,7 тыс., писал "Интерфакс".

13 января мэрия Алматы сообщила, что началась работа по расчистке здания, которое пострадало во время протестов. В ней задействованы порядка 660 человек.

"Поврежденная мебель, оргтехника, мусор будут собраны и вывезены на полигоны для утилизации", – отмечается в релизе.

МВД Казахстана 13 января напомнило, что до 19 января в стране действует режим чрезвычайного положения, во время которого, в частности, желательно не покидать без необходимости жилье, а также "не организовывать и не проводить мирные собрания, зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия, забастовки, семейные обряды".

Контекст:

В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Одним из требований протестующих было полное отстранение от власти экс-президента Нурсултана Назарбаева. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. 

5 января президент Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил первого президента Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились. 

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о "террористической угрозе" в связи с протестами и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Вскоре они "приступили к выполнению задач" в этой стране.

Силы ОДКБ в Казахстане возглавил командующий воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков, руководивший оккупацией Крыма.

Президент РФ Владимир Путин говорил 10 января, что войска ОДКБ проведут в Казахстане "ограниченный по времени период", какой сочтет возможным для их применения Токаев.

Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена.

13 января в минобороны РФ сообщили, что военные из стран ОДКБ начали покидать Казахстан.

Теги: Казахстан, комендантский час, беспорядки, утилизация, массовые мероприятия, комендатура, задержание, Алматы, ОДКБ, протесты в Казахстане 2022
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