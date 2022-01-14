В Алматы задержали более 2 тыс. человек

Задержанных назвали "участниками незаконных акций, мародерств и других преступлений". У них, по данным комендатуры, изъяли 67 единиц огнестрельного оружия и 3112 боеприпасов.

11 января комендатура сообщала о задержании более 1,2 тыс. человек, к 12 января были задержаны еще почти 1,7 тыс., писал "Интерфакс".

13 января мэрия Алматы сообщила, что началась работа по расчистке здания, которое пострадало во время протестов. В ней задействованы порядка 660 человек.

"Поврежденная мебель, оргтехника, мусор будут собраны и вывезены на полигоны для утилизации", – отмечается в релизе.

МВД Казахстана 13 января напомнило, что до 19 января в стране действует режим чрезвычайного положения, во время которого, в частности, желательно не покидать без необходимости жилье, а также "не организовывать и не проводить мирные собрания, зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия, забастовки, семейные обряды".