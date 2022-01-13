Казахстанскую диктатуру спас Путин, Токаев не выдержал бы пытки революцией – Невзоров

"Казахстан бы завершился. И казахстанскую диктатуру спас Путин. Он в самый последний момент дотянул туда-таки свои щупальца, нашарил в бедной казахской революции горло и ее успел придушить (а не задушить). Ведь понятно, что если бы не Путин, то Токаев, который имеет три личных мысли и те на прямой пробор, хитрый заморыш, очкарик безумный, порождение назарбаевских интриг (Назарбаев был президентом до Токаева. – "ГОРДОН"), он бы, конечно не выдержал пытки революцией и бежал бы очень быстро", – сказал он.
Публицист назвал "забавностями" заявления Токаева о "террористах" и трупах, забранных ими из моргов.
"Обделалась в первую очередь пропаганда, и в первую очередь российская, которая не знала, что ей говорить, как быть. И это было крушение всего – и дипломатических механизмов и государственных, и правоохранительных, и пропагандистских. То есть мы видим, насколько перед реальной кусачей революцией бессильна вся эта компания. Вот чьи безымянные подразделения вежливо расстреляли в Алматы людей, осталось, в общем, неизвестным. Авторы утопления в крови застеснялись, визиточки, понимаешь ли, не оставили. Тот отчетливый русский язык, на котором расстрельщики общались между собой и с расстреливаемыми массами, прямой уликой, разумеется, являться не может, потому что и в Казахстане очень многие очень хорошо знают русский язык", – объяснил Невзоров.
Он считает, что в Казахстане "революция никуда не делась".
"Она вернулась в те сердца, откуда она вырвалась в начале января, она никуда не делась. Она стала злее и опытнее. И она будет ждать своего часа, по крайней мере в Казахстане. Формальная победа в виде удаления Назарбаева, снижение цен на газ и отставка правительство вряд ли эту революцию удовлетворит, потому что диктатура осталась диктатурой, порядки остались прежними. Ничто, по сути, не изменилось, включая серую, страшную и нищую картинку Казахстана", – спрогнозировал Невзоров.
В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Одним из требований протестующих было полное отстранение от власти Назарбаева. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями.
5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.
В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. 6 января они "приступили к выполнению задач" в этой стране. По данным Токаева на 10 января, в Казахстане были развернуты силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.
Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена, 13 января начался вывод военного контингента.
По состоянию на 11 января число задержанных в Казахстане, по данным МВД, достигло 9,9 тыс. человек.