Казахстанскую диктатуру спас Путин, Токаев не выдержал бы пытки революцией – Невзоров

"Казахстан бы завершился. И казахстанскую диктатуру спас Путин. Он в самый последний момент дотянул туда-таки свои щупальца, нашарил в бедной казахской революции горло и ее успел придушить (а не задушить). Ведь понятно, что если бы не Путин, то Токаев, который имеет три личных мысли и те на прямой пробор, хитрый заморыш, очкарик безумный, порождение назарбаевских интриг (Назарбаев был президентом до Токаева. – "ГОРДОН"), он бы, конечно не выдержал пытки революцией и бежал бы очень быстро", – сказал он.

Публицист назвал "забавностями" заявления Токаева о "террористах" и трупах, забранных ими из моргов.

"Обделалась в первую очередь пропаганда, и в первую очередь российская, которая не знала, что ей говорить, как быть. И это было крушение всего – и дипломатических механизмов и государственных, и правоохранительных, и пропагандистских. То есть мы видим, насколько перед реальной кусачей революцией бессильна вся эта компания. Вот чьи безымянные подразделения вежливо расстреляли в Алматы людей, осталось, в общем, неизвестным. Авторы утопления в крови застеснялись, визиточки, понимаешь ли, не оставили. Тот отчетливый русский язык, на котором расстрельщики общались между собой и с расстреливаемыми массами, прямой уликой, разумеется, являться не может, потому что и в Казахстане очень многие очень хорошо знают русский язык", – объяснил Невзоров.

Он считает, что в Казахстане "революция никуда не делась".

"Она вернулась в те сердца, откуда она вырвалась в начале января, она никуда не делась. Она стала злее и опытнее. И она будет ждать своего часа, по крайней мере в Казахстане. Формальная победа в виде удаления Назарбаева, снижение цен на газ и отставка правительство вряд ли эту революцию удовлетворит, потому что диктатура осталась диктатурой, порядки остались прежними. Ничто, по сути, не изменилось, включая серую, страшную и нищую картинку Казахстана", – спрогнозировал Невзоров.