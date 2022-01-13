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Казахстанскую диктатуру спас Путин, Токаев не выдержал бы пытки революцией – Невзоров

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Невзоров (на фото): Токаев имеет три личных мысли и те на прямой пробор
Невзоров (на фото): Токаев имеет три личных мысли и те на прямой пробор
Фото: wikipedia.org

Президент России Владимир Путин помог президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву остаться у власти в ситуации с массовыми протестами в азиатской стране. Такое мнение российский публицист Александр Невзоров выразил 12 января в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Казахстан бы завершился. И казахстанскую диктатуру спас Путин. Он в самый последний момент дотянул туда-таки свои щупальца, нашарил в бедной казахской революции горло и ее успел придушить (а не задушить). Ведь понятно, что если бы не Путин, то Токаев, который имеет три личных мысли и те на прямой пробор, хитрый заморыш, очкарик безумный, порождение назарбаевских интриг (Назарбаев был президентом до Токаева. – "ГОРДОН"), он бы, конечно не выдержал пытки революцией и бежал бы очень быстро", – сказал он.

Публицист назвал "забавностями" заявления Токаева о "террористах" и трупах, забранных ими из моргов.

"Обделалась в первую очередь пропаганда, и в первую очередь российская, которая не знала, что ей говорить, как быть. И это было крушение всего – и дипломатических механизмов и государственных, и правоохранительных, и пропагандистских. То есть мы видим, насколько перед реальной кусачей революцией бессильна вся эта компания. Вот чьи безымянные подразделения вежливо расстреляли в Алматы людей, осталось, в общем, неизвестным. Авторы утопления в крови застеснялись, визиточки, понимаешь ли, не оставили. Тот отчетливый русский язык, на котором расстрельщики общались между собой и с расстреливаемыми массами, прямой уликой, разумеется, являться не может, потому что и в Казахстане очень многие очень хорошо знают русский язык", – объяснил Невзоров.

Он считает, что в Казахстане "революция никуда не делась".

"Она вернулась в те сердца, откуда она вырвалась в начале января, она никуда не делась. Она стала злее и опытнее. И она будет ждать своего часа, по крайней мере в Казахстане. Формальная победа в виде удаления Назарбаева, снижение цен на газ и отставка правительство вряд ли эту революцию удовлетворит, потому что диктатура осталась диктатурой, порядки остались прежними. Ничто, по сути, не изменилось, включая серую, страшную и нищую картинку Казахстана", – спрогнозировал Невзоров.

Контекст:

В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Одним из требований протестующих было полное отстранение от власти Назарбаева. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. 

5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. 6 января они "приступили к выполнению задач" в этой стране. По данным Токаева на 10 января, в Казахстане были развернуты силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.

Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена, 13 января начался вывод военного контингента.

По состоянию на 11 января число задержанных в Казахстане, по данным МВД, достигло 9,9 тыс. человек.

Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, Казахстан, протесты, пропаганда, революция, беспорядки, власть, диктатура, Касым-Жомарт Токаев, протесты в Казахстане 2022
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