"Двумя президентами в течение одного часа". Лукашенко заявил, что лично подготовил операцию ОДКБ в Казахстане вместе с Путиным

Лукашенко считает, что миссия ОДКБ в Казахстане – "сигнал всем, кто сегодня точит меч по периметру белорусско-российских границ" Фото: EPA

"Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция вплоть до деталей была разработана двумя президентами – России и Беларуси – в течение одного часа", – заявил он.

После этого, по его словам, министерства обороны двух государств детализировали в генеральных штабах "намеченный замысел" двух президентов и уже через несколько часов первые самолеты вылетели в Казахстан.

"Все было сделано быстро и решительно, без колебаний", – подчеркнул Лукашенко.

По мнению Лукашенко, операция ОДКБ в Казахстане – это "сигнал всем, кто сегодня точит меч по периметру белорусско-российских границ". Благодаря миссии ОДКБ "не удался тот страшный замысел по уничтожению казахстанского государства", цитирует его слова БЕЛТА.

Министерство обороны России сегодня сообщило о возвращении из Казахстана российских войск, участвовавших в миссии ОДКБ. Ранее российские самолеты вывезли из Казахстана войска Армении, Беларуси и Таджикистана. Подразделение Кыргызстана вернулось на родину самостоятельно.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что вывод войск ОДКБ из Казахстана будет завершен 19 января.