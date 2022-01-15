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"Двумя президентами в течение одного часа". Лукашенко заявил, что лично подготовил операцию ОДКБ в Казахстане вместе с Путиным

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Лукашенко считает, что миссия ОДКБ в Казахстане "сигнал всем, кто сегодня точит меч по периметру белорусско-российских границ"
Лукашенко считает, что миссия ОДКБ в Казахстане – "сигнал всем, кто сегодня точит меч по периметру белорусско-российских границ"
Фото: EPA

Называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что операция Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане была разработана лично им и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сказал 15 января, выступая перед вернувшимися из Казахстана белорусскими военными, сообщает госагентство БЕЛТА.

"Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция вплоть до деталей была разработана двумя президентами – России и Беларуси – в течение одного часа", – заявил он.

После этого, по его словам, министерства обороны двух государств детализировали в генеральных штабах "намеченный замысел" двух президентов и уже через несколько часов первые самолеты вылетели в Казахстан.

"Все было сделано быстро и решительно, без колебаний", – подчеркнул Лукашенко.

По мнению Лукашенко, операция ОДКБ в Казахстане – это "сигнал всем, кто сегодня точит меч по периметру белорусско-российских границ". Благодаря миссии ОДКБ "не удался тот страшный замысел по уничтожению казахстанского государства", цитирует его слова БЕЛТА.

Министерство обороны России сегодня сообщило о возвращении из Казахстана российских войск, участвовавших в миссии ОДКБ. Ранее российские самолеты вывезли из Казахстана войска Армении, Беларуси и Таджикистана. Подразделение Кыргызстана вернулось на родину самостоятельно.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что вывод войск ОДКБ из Казахстана будет завершен 19 января.

Контекст:

Вечером 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о "террористической угрозе" в связи с протестами в стране и попросил помощи у стран ОДКБ, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан "миротворческие силы". Вскоре они "приступили к выполнению задач" в этой стране.

Силы ОДКБ в Казахстане возглавил командующий воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков, руководивший оккупацией Крыма.

Президент РФ Владимир Путин говорил 10 января, что войска ОДКБ проведут в Казахстане "ограниченный по времени период", какой сочтет возможным для их применения Токаев.

Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена.

13 января минобороны России сообщило, что военные из стран ОДКБ начинают покидать Казахстан.

В Алматы на торжественной церемонии, посвященной завершению миссии, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась уточнил, что в страну перебрасывали более 2 тыс. военных и около 250 единиц техники – их доставили 108 авиарейсами.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, Казахстан, военные, ОДКБ, войска, протесты в Казахстане 2022
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