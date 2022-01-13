ГОРДОН
 
 
МИР

Шойгу заявил, что вывод сил ОДКБ из Казахстана будет завершен 19 января

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шойгу: Утвердили решение о поэтапном выводе и передаче объектов под охрану Казахстану
Шойгу: Утвердили решение о поэтапном выводе и передаче объектов под охрану Казахстану
Фото: EPA

Вывод войск стран Организации Договора о коллективной безопасности из Казахстана будет завершен 19 января, утверждает министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 13 января, сообщила пресс-служба Кремля.

"Утвердили решение о поэтапном выводе и передаче объектов под охрану Казахстану. Начинаем вывод сегодня. Завтра 14 бортами выводим все силы наших коллег: Армении, Таджикистана, Беларуси. Киргизские коллеги выходят – с учетом того, что они рядом, – своим ходом. Далее в течение пяти дней по мере передачи объектов будет осуществляться вывод и оставшихся миротворческих сил. Планируем завершить всю работу 19 числа", – сказал Шойгу.

Контекст:

Вечером 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о "террористической угрозе" в связи с протестами в стране и попросил помощи у стран ОДКБ, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

После этого, по данным СМИ, в Кремле потребовали, чтобы правительство Казахстана официально признало аннексию украинского Крыма, вернуло русскому языку статус второго государственного, разрешило размещение военных баз РФ на территории страны и предоставило автономию для российского населения республики.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан "миротворческие силы". Вскоре они "приступили к выполнению задач" в этой стране.

Силы ОДКБ в Казахстане возглавил командующий воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков, руководивший оккупацией Крыма.

Президент РФ Владимир Путин говорил 10 января, что войска ОДКБ проведут в Казахстане "ограниченный по времени период", какой сочтет возможным для их применения Токаев.

Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена.

13 января минобороны России сообщило, что военные из стран ОДКБ начинают покидать Казахстан.

В Алматы на торжественной церемонии, посвященной завершению миссии, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась уточнил, что в страну перебрасывали более 2 тыс. военных и около 250 единиц техники – их доставили 108 авиарейсами. Ожидается, что процесс вывода контингента займет "не более 10 дней".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Казахстан, ОДКБ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ну как же так?" Притула вместе с женой покинули Украину, оставив троих детей
"Ну как же так?" Притула вместе с женой покинули Украину, оставив троих детей
"Нет слов", "Выглядишь, как богиня". Хайек показала вываливающуюся из декольте грудь
"Нет слов", "Выглядишь, как богиня". Хайек показала вываливающуюся из декольте грудь
  Продюсер "Танцев со звездами" Завадюк назвал имена двух самых конфликтных певиц в украинском шоу-бизнесе
  Продюсер "Танцев со звездами" Завадюк назвал имена двух самых конфликтных певиц в украинском шоу-бизнесе
  "Какой вид шикарный из окна". Билык впервые показала свою одесскую квартиру. Видео
  "Какой вид шикарный из окна". Билык впервые показала свою одесскую квартиру. Видео
  "Мне было так скучно". Волочкова прокомментировала слухи о своем пьянстве в турецком отеле
  "Мне было так скучно". Волочкова прокомментировала слухи о своем пьянстве в турецком отеле
  "Об этом мало кто знает". Продюсер "Танцев со звездами" Завадюк рассказал, что сменил фамилию
  "Об этом мало кто знает". Продюсер "Танцев со звездами" Завадюк рассказал, что сменил фамилию
"Так горячо". Невеста бывшего мужа Ани Лорак с нижнего ракурса показала голые ягодицы
"Так горячо". Невеста бывшего мужа Ани Лорак с нижнего ракурса показала голые ягодицы
24-летняя Кайли Дженнер стала первой женщиной-блогером с 300 млн подписчиков в Instagram
24-летняя Кайли Дженнер стала первой женщиной-блогером с 300 млн подписчиков в Instagram
"Кусь", "Сочно". Бывшая жена Позитива в парео засветила пятую точку
"Кусь", "Сочно". Бывшая жена Позитива в парео засветила пятую точку
Maruv назвала три основных продукта в своем рационе, которые помогают не набирать вес
Maruv назвала три основных продукта в своем рационе, которые помогают не набирать вес
"Ее задаривают. Нужно быть строже". Ани Лорак заявила, что бывший муж слишком балует их 10-летнюю дочь
"Ее задаривают. Нужно быть строже". Ани Лорак заявила, что бывший муж слишком балует их 10-летнюю дочь
  Волочкова: Я никогда за деньги не сплю. Но есть серьезные люди, которые поддерживают мои проекты
  Волочкова: Я никогда за деньги не сплю. Но есть серьезные люди, которые поддерживают мои проекты
"Огонь". Мейхер показала секси-образ, держась за ягодицы
"Огонь". Мейхер показала секси-образ, держась за ягодицы
"Появилась женщина", "Пора жениться". 30-летний нардеп Беленюк кардинально сменил имидж
"Появилась женщина", "Пора жениться". 30-летний нардеп Беленюк кардинально сменил имидж
10-летняя дочь Ани Лорак после интервью матери удалила свою страницу в Instagram
10-летняя дочь Ани Лорак после интервью матери удалила свою страницу в Instagram
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в объятиях возлюбленного. Горячее фото
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в объятиях возлюбленного. Горячее фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару в постели засветила голый лобок (121812)
2
Невеста бывшего мужа Ани Лорак засветила на пляже в Занзибаре голую грудь (77929)
3
"Сиськи выпадают", "Мама скажет, что дочь голая". Никитюк поделилась горячим постельным снимком (44256)
4
"Какие стройные и длинные". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги перед камерой (42128)
5
"Сладкая". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой во время общения с поклонниками (36146)
6
"Я бы хотел быть твоей левой рукой", "Горячая дамочка". Рианна снялась в воде с рукой в зоне бикини (34912)
7
"Жопа висит", "Лободицы". 39-летняя Лобода снялась в бикини и крупным планом показала ягодицы (31787)
8
Куравлев, находящийся в реанимации, жил в доме престарелых. У актера двое детей и трое внуков (29366)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS