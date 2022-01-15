Вежливые "зеленые человечки" встретят невежливых желтых. Путину пришлось ретироваться – Каспаров о Казахстане

"История с Казахстаном показала реальное место Путина в мировом порядке. Можно говорить на жаргоне, можно сказать так: оно не самое значимое, хотя в российском блатном жаргоне есть другое слово. Думаю, ему товарищ [председатель КНР] Си [Цзиньпинь] показал это место, сообщил о том, что войска должны уйти, потому что буквально за 48 часов поменялась вся риторика российских начальников", – сказал он.
По словам оппозиционера, и министр обороны России Сергей Шойгу, и возглавивший силы ОДКБ в Казахстане российский генерал-полковник Андрей Сердюков говорили, что они там "основательно".
"Потом вдруг выяснилось, что надо убираться оттуда, потому что никаких там не было публичных встреч, все эти байденовские примочки – позвонить, поговорить. Думаю, просто был послан сигнал из Пекина, что надо убираться, потому что, если не уберетесь, вежливые "зеленые человечки" встретят невежливых желтых. Не будем забывать еще про одну страну, она упоминалась, по Казахстану проходит таким рефреном – Турция. Ведь все-таки Казахстан воспринимался и Турцией, и Китаем как зона их интересов", – подчеркнул Каспаров.
Он назвал показательным, что ни президент Турции Реджеп Эрдоган, ни глава КНР Си Цзиньпинь "не выступили по этому поводу, а трудно представить себе, что такая важная страна, которая фактически вдруг была оккупирована российскими войсками, – они к ней потеряли интерес".
"Это означает только одно: шли какие-то разговоры, и в этих разговорах, видимо, Путину объяснили, что надо уходить, потому что такая скорость сбора манаток и просто убегания из Казахстана явно противоречит тем заверениям, что мы туда пришли контролировать. [...] Совершенно очевидно, что вектор поменялся. Шли они туда с другими целями, туда перебрасывались тысячи – десятки самолетов туда везли войска. Это была де-факто оккупация, у Путина была цель поставить, как он считал, под контроль казахскую индустрию – куски жирной собственности, которые могли бы частично перейти в собственность путинского олигархата. Но оказалось, что товарищи из Пекина и другие какие-то товарищи, враги из Анкары – у них другие взгляды на этот вопрос. Поэтому Путину пришлось ретироваться", – объяснил Каспаров.
По его словам, ситуация является свидетельством реальной власти Путина, когда "понты кончаются, надо принимать уже какие-то решения и когда напротив сидит не Байден трясущийся с продажным Керри, а китайцы и турки, ситуация меняется".
В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Одним из требований протестующих было полное отстранение от власти первого президента Нурсултана Назарбаева. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями.
5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились.
5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.
Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в связи с протестами и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.
В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Вскоре они "приступили к выполнению задач" в этой стране.
Путин говорил 10 января, что войска ОДКБ проведут в Казахстане "ограниченный по времени период", какой сочтет возможным для их применения Токаев.
Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена. 13 января в минобороны РФ сообщили, что военные из стран ОДКБ начали покидать Казахстан.