Вежливые "зеленые человечки" встретят невежливых желтых. Путину пришлось ретироваться – Каспаров о Казахстане

"История с Казахстаном показала реальное место Путина в мировом порядке. Можно говорить на жаргоне, можно сказать так: оно не самое значимое, хотя в российском блатном жаргоне есть другое слово. Думаю, ему товарищ [председатель КНР] Си [Цзиньпинь] показал это место, сообщил о том, что войска должны уйти, потому что буквально за 48 часов поменялась вся риторика российских начальников", – сказал он.

По словам оппозиционера, и министр обороны России Сергей Шойгу, и возглавивший силы ОДКБ в Казахстане российский генерал-полковник Андрей Сердюков говорили, что они там "основательно".

"Потом вдруг выяснилось, что надо убираться оттуда, потому что никаких там не было публичных встреч, все эти байденовские примочки – позвонить, поговорить. Думаю, просто был послан сигнал из Пекина, что надо убираться, потому что, если не уберетесь, вежливые "зеленые человечки" встретят невежливых желтых. Не будем забывать еще про одну страну, она упоминалась, по Казахстану проходит таким рефреном – Турция. Ведь все-таки Казахстан воспринимался и Турцией, и Китаем как зона их интересов", – подчеркнул Каспаров.

Он назвал показательным, что ни президент Турции Реджеп Эрдоган, ни глава КНР Си Цзиньпинь "не выступили по этому поводу, а трудно представить себе, что такая важная страна, которая фактически вдруг была оккупирована российскими войсками, – они к ней потеряли интерес".

"Это означает только одно: шли какие-то разговоры, и в этих разговорах, видимо, Путину объяснили, что надо уходить, потому что такая скорость сбора манаток и просто убегания из Казахстана явно противоречит тем заверениям, что мы туда пришли контролировать. [...] Совершенно очевидно, что вектор поменялся. Шли они туда с другими целями, туда перебрасывались тысячи – десятки самолетов туда везли войска. Это была де-факто оккупация, у Путина была цель поставить, как он считал, под контроль казахскую индустрию – куски жирной собственности, которые могли бы частично перейти в собственность путинского олигархата. Но оказалось, что товарищи из Пекина и другие какие-то товарищи, враги из Анкары – у них другие взгляды на этот вопрос. Поэтому Путину пришлось ретироваться", – объяснил Каспаров.

По его словам, ситуация является свидетельством реальной власти Путина, когда "понты кончаются, надо принимать уже какие-то решения и когда напротив сидит не Байден трясущийся с продажным Керри, а китайцы и турки, ситуация меняется".