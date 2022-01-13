Дочь Назарбаева назвала события в Казахстане "жестоким уроком"

"С тяжелым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. [...] Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории. Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время", – написала она.

Алия Назарбаева также поблагодарила за "слова поддержки".

"И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов. Казахстану желаю только мира и процветания, казахстанцам – благополучия и здоровья", – отметила дочь первого президента страны.

Скриншот: Aliya Nazarbayeva / Facebook

Позже ее профиль в соцсети перестал быть доступным.

"Радио Азаттык" отмечает, что это был первый комментарий от семьи Назарбаева о происходящих в стране событиях.

Сам Назарбаев еще не комментировал их. На сайте елбасы последний его комментарий датирован 28 декабря 2021 года.