Дочь Назарбаева назвала события в Казахстане "жестоким уроком"

"С тяжелым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. [...] Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории. Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время", – написала она.
Алия Назарбаева также поблагодарила за "слова поддержки".
"И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов. Казахстану желаю только мира и процветания, казахстанцам – благополучия и здоровья", – отметила дочь первого президента страны.
Позже ее профиль в соцсети перестал быть доступным.
"Радио Азаттык" отмечает, что это был первый комментарий от семьи Назарбаева о происходящих в стране событиях.
Сам Назарбаев еще не комментировал их. На сайте елбасы последний его комментарий датирован 28 декабря 2021 года.
Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан в течение пяти президентских сроков – с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года. После ухода с президентского поста он сохранил за собой должность главы правящей партии "Нур Отан", о передаче которой президенту Касыму-Жомарту Токаеву объявил только в ноябре 2021 года, и пост главы Совета безопасности Казахстана, с которого Токаев его сместил 5 января.
В Казахстане поддерживался культ личности Назарбаева, ему присвоен титул елбасы – "лидера нации".
Одно из требований митингующих в Казахстане со 2 января: "Старик, уходи" – полный уход Назарбаева из власти.
СМИ писали, что во время протестов политик с семьей покинул страну, однако 8 января его пресс-секретарь заявил, что Назарбаев находится в столице Казахстана и оказывает поддержку Токаеву.
По состоянию на 11 января число задержанных в Казахстане, по данным МВД, достигло 9,9 тыс. человек.