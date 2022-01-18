В Казахстане с 19 января прекращают режим чрезвычайного положения

"С полуночи 19 января прекращается действие режима чрезвычайного положения в городах Нур-Султан и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях", – написал Уали.

Он отметил, что ранее чрезвычайное положение было досрочно отменено в остальных регионах.

"Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения", – заявил он.

В то же время в администрации Алматинской области сообщили, что, несмотря на отмену режима ЧП, в регионе сохраняется "красный" уровень террористической опасности. Полиция, нацгвардия и военные продолжают патрулирование, действуют блокпосты.

В администрации напомнили, что при "красном" уровне террористической опасности органам правопорядка разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей граждан, транспорта, а также временно ограничивать или запрещать движение. Запрещено проведение митингов.