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В Казахстане с 19 января прекращают режим чрезвычайного положения

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В Алматинской области власти сохраняют "красный" уровень террористической опасности
В Алматинской области власти сохраняют "красный" уровень террористической опасности
Фото: EPA

В полночь 19 января режим чрезвычайного положения прекратит действовать на всей территории Казахстана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Берик Уали в Facebook.

"С полуночи 19 января прекращается действие режима чрезвычайного положения в городах Нур-Султан и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях", – написал Уали.

Он отметил, что ранее чрезвычайное положение было досрочно отменено в остальных регионах.

"Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения", – заявил он. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4601161673340562&id=100003403233694

В то же время в администрации Алматинской области сообщили, что, несмотря на отмену режима ЧП, в регионе сохраняется "красный" уровень террористической опасности. Полиция, нацгвардия и военные продолжают патрулирование, действуют блокпосты. 

В администрации напомнили, что при "красном" уровне террористической опасности органам правопорядка разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей граждан, транспорта, а также временно ограничивать или запрещать движение. Запрещено проведение митингов.

https://www.facebook.com/ZhetysuPress/posts/308117371361444

Контекст:

В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Одним из требований протестующих было полное отстранение от власти первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями.

5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения, сообщалось, что он действует до 19 января. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в связи с протестами и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Вскоре они "приступили к выполнению задач" в этой стране. Силы ОДКБ возглавил командующий воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков, руководивший оккупацией Крыма.

Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена. 13 января в минобороны РФ сообщили, что военные из стран ОДКБ начали покидать Казахстан, вывод войск планируют завершить 19 января. 

15 января Генпрокуратура Казахстана заявила о не менее чем 225 погибших и 4578 пострадавших во время протестных акций в стране.

Теги: Казахстан, протесты, чрезвычайное положение, комендантский час, беспорядки, правоохранители, патрулирование, ограничения, протесты в Казахстане 2022
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