В Казахстане задержали ряд чиновников, включая замминистра энергетики – их считают виновными в повышении цен на газ

"Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области", – говорится в сообщении.

Суд арестовал Карагаева на два месяца.

"Расследование продолжается. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", – добавили в пресс-службе.

15 января Карагаева также уволили с поста замминистра, сообщила пресс-служба премьер-министра страны. Он занимал пост с декабря 2019 года.