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В Казахстане задержали ряд чиновников, включая замминистра энергетики – их считают виновными в повышении цен на газ

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Суд арестовал Карагаева на два месяца
Суд арестовал Карагаева на два месяца
Фото: primeminister.kz

В Казахстане задержали ряд чиновников, которых считают виновными в повышении цен на сжиженный газ в Мангистауской области, из-за которого начались протесты в стране. Об этом сообщила 15 января пресс-служба Агентства по финмониторингу республики.

"Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области", – говорится в сообщении.

Суд арестовал Карагаева на два месяца.

"Расследование продолжается. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", – добавили в пресс-службе.

15 января Карагаева также уволили с поста замминистра, сообщила пресс-служба премьер-министра страны. Он занимал пост с декабря 2019 года.

Контекст:

В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Одним из требований протестующих было полное отстранение от власти первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями.

5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения, он действует до 19 января. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в связи с протестами и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Вскоре они "приступили к выполнению задач" в этой стране. Силы ОДКБ возглавил командующий воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков, руководивший оккупацией Крыма.

Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена. 13 января в минобороны РФ сообщили, что военные из стран ОДКБ начали покидать Казахстан, вывод войск планируют завершить 19 января. 

15 января Генпрокуратура Казахстана заявила о не менее чем 225 погибших во время протестных событий в стране в январе.

Теги: газ, Казахстан, энергетика, отставка, чиновники, задержание, сжиженный газ, протесты в Казахстане 2022
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