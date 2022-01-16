ГОРДОН
 
 
МИР

Есть версия, что Назарбаева отравили в Санкт-Петербурге – Белковский

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На саммит СНГ Назарбаева (на фото слева) приглашал Путин
На саммит СНГ Назарбаева (на фото слева) приглашал Путин
Фото: elbasy.kz

По одной из версий, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который не показывался на публике с 2021 года, несмотря на массовые протесты в стране, скончался после отравления. Об этом 15 января в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил российский политолог Станислав Белковский.

"Появилась даже версия (которую мы, конечно, никак не можем подтвердить и скорее относимся к ней скептически, но и скрыть ее существования не можем – она просто рвется из груди), что Нурсултан Назарбаев мог быть отравлен на саммите СНГ, который проходил в самом конце 2021 года в Санкт-Петербурге", – сказал он.

Политолог назвал "особенно пикантным" запланированный на январь выход документального фильма производства HBO и CNN об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

"Нарастают слухи о том, что он (Назарбаев. – "ГОРДОН") мертв. Именно его смерть в первых числах января нынешнего года и стала триггером происходящего, потому что политическая система страны не могла оставаться прежней. Во всяком случае эта версия никак не опровергнута всем, что происходит по сей день", – считает Белковский.

Неформальный саммит руководителей стран СНГ проходил в Санкт-Петербурге 28 декабря 2021 года, писал "Интерфакс". На встрече присутствовал в том числе Назарбаев, отмечало агентство "Синьхуа".

На сайте елбасы последнее сообщение о Назарбаеве датировано именно 28 декабря. В нем говорится, что Назарбаева на саммит СНГ приглашал президент РФ Владимир Путин и на встрече обсуждались "актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, а также меры противодействия пандемии коронавирусной инфекции и перспективы сотрудничества по данному направлению".

Контекст:

Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан в течение пяти президентских сроков – с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года. После ухода с президентского поста он сохранил за собой должность главы правящей партии "Нур Отан", о передаче которой президенту страны Касыму-Жомарту Токаеву объявил только в ноябре 2021 года, и пост главы Совета безопасности Казахстана, с которого Токаев его сместил 5 января 2022 года.

В Казахстане поддерживался культ личности Назарбаева, ему присвоен титул елбасы – "лидера нации".

Одно из требований митинговавших в Казахстане со 2 января: "Старик, уходи" – полный уход Назарбаева из власти.

СМИ писали, что во время протестов политик с семьей покинул страну, однако 8 января его пресс-секретарь заявил, что Назарбаев находится в столице Казахстана и оказывает поддержку Токаеву.

14 января стало известно, что в городах страны снимают таблички с именем Назарбаева.

Теги: Россия, Владимир Путин, смерть, Казахстан, протесты, Станислав Белковский, Санкт-Петербург, СНГ, отравление, Нурсултан Назарбаев, саммит, власть, протесты в Казахстане 2022
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Звезда сериала "Клон", 45-летняя Антонелли снялась в "адском" образе и крупным планом показала пятую точку
Звезда сериала "Клон", 45-летняя Антонелли снялась в "адском" образе и крупным планом показала пятую точку
  Сильно постройневшая солистка группы Kazka Зарицкая рассказала, на сколько килограммов ей удалось похудеть за год
  Сильно постройневшая солистка группы Kazka Зарицкая рассказала, на сколько килограммов ей удалось похудеть за год
"Копия папаши, только с волосами", "С виду все 20 уже". Кошевой показал дочь Варвару, которой исполнилось 14 лет
"Копия папаши, только с волосами", "С виду все 20 уже". Кошевой показал дочь Варвару, которой исполнилось 14 лет
"Выпиваю чачу и здорова". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева показала, как лечится от коронавируса
"Выпиваю чачу – и здорова". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева показала, как лечится от коронавируса
"Тусуюсь с пацанами". Дорофеева показала голого мужа в постели
"Тусуюсь с пацанами". Дорофеева показала голого мужа в постели
"Вау", "Роскошная". Дочь Белуччи и Касселя прогнулась и засветила грудь в облегающем платье-бюстье
"Вау", "Роскошная". Дочь Белуччи и Касселя прогнулась и засветила грудь в облегающем платье-бюстье
Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в микролифе и резко ответила хейтерам
Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в микролифе и резко ответила хейтерам
"Мутная обстановка", "Ставь на зеро! Сегодня повезет". Уехавший за границу Богдан сфотографировался в казино
"Мутная обстановка", "Ставь на зеро! Сегодня повезет". Уехавший за границу Богдан сфотографировался в казино
"Малефисента", "Я бы поохотился на такую косулю". Мейхер позировала в облегающем грудь топе и примерила рога
"Малефисента", "Я бы поохотился на такую косулю". Мейхер позировала в облегающем грудь топе и примерила рога
"Сколько можно было криптовалюты купить, а она в салоне просрала". Никитюк рассказала, сколько потратила на уход за собой
"Сколько можно было криптовалюты купить, а она в салоне просрала". Никитюк рассказала, сколько потратила на уход за собой
"Пошловато", "Мать, оденься уже", "Скромнее бы". Лобода развела ноги в бикини
"Пошловато", "Мать, оденься уже", "Скромнее бы". Лобода развела ноги в бикини
Виторган показал, какой памятник поставили на могиле основателя "Ералаша" Грачевского, который умер год назад
Виторган показал, какой памятник поставили на могиле основателя "Ералаша" Грачевского, который умер год назад
"Всегда лохматая", "Офигеть". 39-летняя Брежнева показала, как выглядит без макияжа на отдыхе
"Всегда лохматая", "Офигеть". 39-летняя Брежнева показала, как выглядит без макияжа на отдыхе
"Я бы солгала, если бы сказала, что у меня все хорошо". Дион посвятила пост мужу, который умер шесть лет назад
"Я бы солгала, если бы сказала, что у меня все хорошо". Дион посвятила пост мужу, который умер шесть лет назад
"Хочу – беременная". 36-летняя Астафьева показала округлившийся живот
"Хочу – беременная". 36-летняя Астафьева показала округлившийся живот
"Я просто получаю оргазм, глядя на эти фото". Блогер Саша Бо снялась в прозрачном нижнем белье
"Я просто получаю оргазм, глядя на эти фото". Блогер Саша Бо снялась в прозрачном нижнем белье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мейхер показала пышную голую грудь вблизи (149868)
2
"Нет слов", "Выглядишь, как богиня". Хайек показала вываливающуюся из декольте грудь (110116)
3
"Какая женственная". Дорофеева снялась без бюстгальтера (89079)
4
"Грудь сделала?", "Курочка какая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала голую грудь (85211)
5
Холоденко: Пугачева в жизни очень худая, ухоженная, с невероятной энергетикой. Нет ощущения "я зашла – и все расступитесь" (49652) G
6
"Так горячо". Невеста бывшего мужа Ани Лорак с нижнего ракурса показала голые ягодицы (42315)
7
"Мутная обстановка", "Ставь на зеро! Сегодня повезет". Уехавший за границу Богдан сфотографировался в казино (42230)
8
Продюсер "Танцев со звездами" Завадюк назвал имена двух самых конфликтных певиц в украинском шоу-бизнесе (35679)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS