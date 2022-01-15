Жириновский считает, что Назарбаев умер, потому что "ничего не говорить и быть живым – исключается"

"Я думаю, умер давно. Давно умер и похоронили. Мусульмане хоронят в тот же день. [...] Поэтому так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым – это исключается. Тем более что сразу был арестован председатель Комитета государственной безопасности. Это же была попытка переворота", – сказал Жириновский.

Он предполагает, что события в Казахстане произошли, чтобы сместить президента Касым-Жомарта Токаева.

Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан в течение пяти президентских сроков – с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года. После ухода с президентского поста он сохранил за собой должность главы правящей партии "Нур Отан", о передаче которой Токаеву объявил только в ноябре 2021 года, и пост главы Совета безопасности Казахстана, с которого Токаев его сместил 5 января.

В Казахстане поддерживался культ личности Назарбаева, ему присвоен титул елбасы – "лидера нации".

Одно из требований митингующих в Казахстане со 2 января: "Старик, уходи" – полный уход Назарбаева из власти.

СМИ писали, что во время протестов политик с семьей покинул страну, однако 8 января его пресс-секретарь заявил, что Назарбаев находится в столице Казахстана и оказывает поддержку Токаеву.