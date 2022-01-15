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Жириновский считает, что Назарбаев умер, потому что "ничего не говорить и быть живым – исключается"

События в Казахстане Жириновский считает попыткой переворота
События в Казахстане Жириновский считает попыткой переворота
Фото: duma.gov.ru

Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, отстранение от власти которого стало одной из причин массовых протестов в стране, уже нет в живых, считает лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом он заявил 14 января в эфире радио "Комсомольская правда".

"Я думаю, умер давно. Давно умер и похоронили. Мусульмане хоронят в тот же день. [...] Поэтому так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым – это исключается. Тем более что сразу был арестован председатель Комитета государственной безопасности. Это же была попытка переворота", – сказал Жириновский.

Он предполагает, что события в Казахстане произошли, чтобы сместить президента Касым-Жомарта Токаева.

Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан в течение пяти президентских сроков – с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года. После ухода с президентского поста он сохранил за собой должность главы правящей партии "Нур Отан", о передаче которой Токаеву объявил только в ноябре 2021 года, и пост главы Совета безопасности Казахстана, с которого Токаев его сместил 5 января.

В Казахстане поддерживался культ личности Назарбаева, ему присвоен титул елбасы – "лидера нации".

Одно из требований митингующих в Казахстане со 2 января: "Старик, уходи" – полный уход Назарбаева из власти.

СМИ писали, что во время протестов политик с семьей покинул страну, однако 8 января его пресс-секретарь заявил, что Назарбаев находится в столице Казахстана и оказывает поддержку Токаеву.

Контекст:

В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Одним из требований протестующих было полное отстранение от власти Назарбаева. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями.

5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения, он действует до 19 января.

В связи с ситуацией в Казахстане в страну 5 января начали вводить военных стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия. Силы ОДКБ начали выводить из Казахстана 13 января.

По состоянию на 11 января число задержанных в Казахстане, по данным МВД, достигло 9,9 тыс. человек.

15 января Генпрокуратура Казахстана проинформировала о не менее чем 225 погибших во время протестных событий в стране в январе.

Теги: Владимир Жириновский, смерть, Казахстан, протесты, Нурсултан Назарбаев, Касым-Жомарт Токаев, протесты в Казахстане 2022
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