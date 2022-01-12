Дочь Назарбаева вывела из страны более $300 млн, на которые купила дом в Лондоне и самолет – СМИ

Детали финансового положения Назарбаевой стали известны из-за ее конфликта с двумя бывшими финансовыми управляющими. В 2016 году дочь экс-президента Казахстана подала на них в британский суд, обвинив в мошенничестве и незаконном присвоении средств. Она потребовала от них £165 млн. Иск был урегулирован соглашением сторон, однако о нем стало известно только сейчас.

Назарбаева рассказала одному из финансовых управляющих, что в 2006 году получила около $325 млн за счет продажи своих долей в некоем бизнесе. $312 млн были выведены из Казахстана, поскольку Назарбаева сочла, что ей опасно держать средства на родине.

По данным журналистов, Назарбаева на эти деньги купила частный самолет Challenger Bombardier за $25 млн. Также среди ее покупок – дом за £8,75 млн в Хайгейте на севере Лондона, предназначенный для того, чтобы помочь ей получить вид на жительство в Великобритании.

Журналисты утверждают, что дочь экс-президента Казахстана также купила недвижимость в Дубае за $14 млн.