В Казахстане родственников Назарбаева уволили с руководящих должностей в двух государственных компаниях

"В соответствии с решением совета директоров АО "Национальная компания QazaqGaz" от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Шарипбаева в качестве председателя правления. [...] В соответствии с решением совета директоров АО "КазТрансОйл" от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Досанова в качестве генерального директора (председатель правления) АО "КазТрансОйл", – говорится в сообщении.

В фонде указали, что оба уволены "согласно поданному заявлению".

"Радио Азаттык" уточняет, что Кайрата Шарипбаева называют мужем Дариги Назарбаевой, старшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, а Димаш Досанов является мужем младшей дочери Назарбаева Алии.

Журналисты отмечают, что ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обвинил QazaqGaz в "допущении протестной ситуации" в стране.