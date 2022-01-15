В Казахстане на улицах снимают таблички с упоминанием Назарбаева – СМИ

Надпись с Назарбаевым пропала в том числе возле фонда его имени Фото: Фонд Нурсултана Назарбаева / Facebook

Так, в Нур-Султане (агентство пишет его старое название Астана) надписи "Фонд Нурсултана Назарбаева" и Nursultan Nazarbayev qory пропали с таблички перед зданием фонда, а в Алматы больше нет указания авторства Назарбаева под его цитатой в зале совещаний в здании полиции.

КазТАГ пишет также, что городские власти пострадавшего во время протестов Алматы, "несмотря на ударные темпы восстановительных работ", пока не восстановили табличку с именем Назарбаева на одноименном проспекте.

Ссылаясь на своих корреспондентов в Казахстане, "Московский комсомолец" сообщает 15 января, что в Алматы на проспекте Назарбаева сняли все таблички с именем первого президента.

Агентство КазТАГ отмечает, что жители Казахстана зарегистрировали петицию, в которой, помимо переименования столицы страны обратно в Астану, просят "во всех городах дать улицам имени Назарбаева нейтральные названия".