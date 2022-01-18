Миротворцы ОДКБ уедут из страны, а Токаев останется один на один со своим народом – экс-премьер Казахстана

Такое мнение в эфире "Студії Захід" с Антоном Борковским на телеканале "Еспресо" выразил премьер-министр Казахстана (с октября 1994-го по октябрь 1997 года) Акежан Кажегельдин.
Текстовая версия интервью опубликована на сайте СМИ 17 января.
По словам Кажегельдина, "все прекрасно понимают, что большинство нации, особенно граждане, живущие в городах, где были мирные акции, совершенно не согласны с тем, что президент Касым-Жомарт Токаев решил пригласить миротворцев из ОДКБ".
"У них нет мандата для дальнейших действий. И пребывание их там опасно для внутреннего мира и ситуации в Казахстане, – сказал политик. – Я уверен, что они уедут из страны, и тогда господин Токаев останется один на один со своим народом, рядом с ним будет тот самый аппарат, который частично его предал, а отчасти просто наблюдал, кто победит. Думаю, теперь нужно действовать, выполнять требования народа, потому что через 2,5 года у него выборы. Мы знаем, что 2,5 года – это срок, который пролетит очень быстро".
Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в связи с протестами в стране и попросил помощи у стран ОДКБ, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.
После этого, по данным СМИ, в Кремле потребовали, чтобы правительство Казахстана официально признало аннексию украинского Крыма, вернуло русскому языку статус второго государственного, разрешило размещение военных баз РФ на территории страны и предоставило автономию для российского населения республики.
В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан "миротворческие силы". Вскоре они "приступили к выполнению задач" в этой стране.
Силы ОДКБ в Казахстане возглавил командующий воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков, руководивший оккупацией Крыма.
Президент РФ Владимир Путин говорил 10 января, что войска ОДКБ проведут в Казахстане "ограниченный по времени период", какой сочтет возможным для их применения Токаев.
Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена.
13 января минобороны России сообщило, что военные из стран ОДКБ начинают покидать Казахстан.
В Алматы на торжественной церемонии, посвященной завершению миссии, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась уточнил, что в страну перебрасывали более 2 тыс. военных и около 250 единиц техники – их доставили 108 авиарейсами.
Процесс вывода контингента ОДКБ из Казахстана будет завершен 19 января, утверждает министр обороны России Сергей Шойгу.