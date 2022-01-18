Миротворцы ОДКБ уедут из страны, а Токаев останется один на один со своим народом – экс-премьер Казахстана

Большинство нации совершенно не согласно с тем, что Токаев решил пригласить миротворцев из ОДКБ в Казахстан, отметил Кажегельдин Фото: Минобороны России / Facebook

Такое мнение в эфире "Студії Захід" с Антоном Борковским на телеканале "Еспресо" выразил премьер-министр Казахстана (с октября 1994-го по октябрь 1997 года) Акежан Кажегельдин.

Текстовая версия интервью опубликована на сайте СМИ 17 января.

По словам Кажегельдина, "все прекрасно понимают, что большинство нации, особенно граждане, живущие в городах, где были мирные акции, совершенно не согласны с тем, что президент Касым-Жомарт Токаев решил пригласить миротворцев из ОДКБ".

"У них нет мандата для дальнейших действий. И пребывание их там опасно для внутреннего мира и ситуации в Казахстане, – сказал политик. – Я уверен, что они уедут из страны, и тогда господин Токаев останется один на один со своим народом, рядом с ним будет тот самый аппарат, который частично его предал, а отчасти просто наблюдал, кто победит. Думаю, теперь нужно действовать, выполнять требования народа, потому что через 2,5 года у него выборы. Мы знаем, что 2,5 года – это срок, который пролетит очень быстро".