В больницах Казахстана после беспорядков остаются 200 человек

В казахстанских больницах умерли 177 человек, пострадавших в беспорядках Фото: depositphotos.com

По ее словам, стационарное лечение после травм, полученных в результате массовых беспорядков, проходят 200 человек. Из них в реанимационном отделении находятся 14 пациентов.

Гиният добавила, что общее число умерших в медицинских организациях достигло 177. При этом 15 января генпрокуратура Казахстана заявляла о не менее чем 225 погибших и 4578 пострадавших во время протестных акций в стране.