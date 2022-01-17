Назарбаев находится в Казахстане, идут "яростные переговоры" – The Guardian

Последний раз Назарбаев проявлял активность в конце 2021 года Фото: ЕРА (архив)

Собеседник издания утверждает, что, по его информации, Назарбаев жив и пребывает в Нур-Султане, а с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым ведутся "яростные переговоры о перераспределении активов, добычи и ренты".

The Guardian пишет, что Токаев "использовал репрессии", чтобы отстранить от власти Назарбаева и членов его семьи, но "борьба за власть продолжается".

О переговорах между представителями бывшей и нынешней власти в Казахстане сказал и бывший советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев. Он считает, что "эпоха Назарбаева закончилась".

О том, что Назарбаев остается в Казахстане, 17 января сообщили "РИА Новости" в посольстве Казахстана в ОАЭ.