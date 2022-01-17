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Назарбаев находится в Казахстане, идут "яростные переговоры" – The Guardian

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Последний раз Назарбаев проявлял активность в конце 2021 года
Последний раз Назарбаев проявлял активность в конце 2021 года
Фото: ЕРА (архив)

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, против нахождения которого у власти в том числе выступали участники массовых протестов, остается в стране. Об этом 16 января сообщила британская The Guardian со ссылкой на бывшего чиновника на Западе с "хорошими связями в Казахстане".

Собеседник издания утверждает, что, по его информации, Назарбаев жив и пребывает в Нур-Султане, а с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым ведутся "яростные переговоры о перераспределении активов, добычи и ренты".

The Guardian пишет, что Токаев "использовал репрессии", чтобы отстранить от власти Назарбаева и членов его семьи, но "борьба за власть продолжается".

О переговорах между представителями бывшей и нынешней власти в Казахстане сказал и бывший советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев. Он считает, что "эпоха Назарбаева закончилась".

О том, что Назарбаев остается в Казахстане, 17 января сообщили "РИА Новости" в посольстве Казахстана в ОАЭ.

Контекст:

Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан в течение пяти президентских сроков – с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года. После ухода с президентского поста он сохранил за собой должность главы правящей партии "Нур Отан", о передаче которой Токаеву объявил только в ноябре 2021 года, и пост главы Совета безопасности Казахстана, с которого Токаев его сместил 5 января 2022 года.

В Казахстане поддерживался культ личности Назарбаева, ему присвоен титул елбасы – "лидера нации".

Одно из требований митинговавших в Казахстане со 2 января: "Старик, уходи" – полный уход Назарбаева из власти.

СМИ писали, что во время протестов политик с семьей покинул страну, однако 8 января его пресс-секретарь заявил, что Назарбаев находится в столице Казахстана и оказывает поддержку Токаеву.

14 января стало известно, что в городах страны снимают таблички с именем Назарбаева.

На сайте Назарбаева последнее сообщение об активности первого президента Казахстана датировано 28 декабря 2021 года, когда он участвовал в неформальном саммите глав стран СНГ в российском Санкт-Петербурге. Озвучивалась также версия, что его там отравили.

Теги: Казахстан, протесты, посольство, переговоры, репрессии, Нурсултан Назарбаев, власть, Нур-Султан, протесты в Казахстане 2022
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