В минобороны РФ заявили, что Россия завершила вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана

По данным российского ведомства, последние четыре военно-транспортных самолета с военными из России на борту вылетели из Нур-Султана и Алматы.
Как уточнили в минобороны РФ, на этих самолетах в Россию вернутся последние подразделения миротворцев и командование миротворческим контингентом во главе с командующим воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковником Андреем Сердюковым.
Вечером 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о "террористической угрозе" в связи с протестами в стране и попросил помощи у стран ОДКБ, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.
После этого, по данным СМИ, в Кремле потребовали, чтобы правительство Казахстана официально признало аннексию украинского Крыма, вернуло русскому языку статус второго государственного, разрешило размещение военных баз РФ на территории страны и предоставило автономию для российского населения республики.
В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан "миротворческие силы". Вскоре они "приступили к выполнению задач" в этой стране. Силы ОДКБ в Казахстане возглавил Сердюков, руководивший оккупацией Крыма.
Президент РФ Владимир Путин говорил 10 января, что войска ОДКБ проведут в Казахстане "ограниченный по времени период", какой сочтет возможным для их применения Токаев.
Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена.
13 января минобороны России сообщило, что военные из стран ОДКБ начинают покидать Казахстан.
В Алматы на торжественной церемонии, посвященной завершению миссии, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась уточнил, что в страну перебрасывали более 2 тыс. военных и около 250 единиц техники – их доставили 108 авиарейсами.