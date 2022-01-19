В минобороны РФ заявили, что Россия завершила вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана

Из Казахстана вылетели последние четыре военно-транспортных самолета с российскими военными Фото: mil.ru

По данным российского ведомства, последние четыре военно-транспортных самолета с военными из России на борту вылетели из Нур-Султана и Алматы.

Как уточнили в минобороны РФ, на этих самолетах в Россию вернутся последние подразделения миротворцев и командование миротворческим контингентом во главе с командующим воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковником Андреем Сердюковым.