Си Цзиньпин во время разговора с Путиным мог попросить не вторгаться в Украину во время Олимпиады – Bloomberg

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на дипломата в Пекине, который говорил на условиях анонимности.

Агентство также отметило, что министерство иностранных дел Китая 14 января подчеркнуло, что все страны должны соблюдать традиционную резолюцию ООН об олимпийском перемирии, которое должно начаться за семь дней до начала Олимпиады и завершиться через семь дней после ее окончания. Это окно охватывает период с 28 января по 20 марта.

Разговор между Путиным и Си Цзиньпином состоялся 15 декабря 2021 года. Российский президент пообещал посетить открытие зимней Олимпиады.