Си Цзиньпин во время разговора с Путиным мог попросить не вторгаться в Украину во время Олимпиады – Bloomberg

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на дипломата в Пекине, который говорил на условиях анонимности.
Агентство также отметило, что министерство иностранных дел Китая 14 января подчеркнуло, что все страны должны соблюдать традиционную резолюцию ООН об олимпийском перемирии, которое должно начаться за семь дней до начала Олимпиады и завершиться через семь дней после ее окончания. Это окно охватывает период с 28 января по 20 марта.
Разговор между Путиным и Си Цзиньпином состоялся 15 декабря 2021 года. Российский президент пообещал посетить открытие зимней Олимпиады.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Президент Украины Владимир Зеленский 19 января высказал мнение, что риск российского вторжения в Украину в последнее время не стал больше, но увеличился ажиотаж вокруг этого вопроса. Он призвал украинцев не паниковать.
На следующий день вышло интервью, в котором президент допустил, что российские войска могут попытаться оккупировать Харьков.